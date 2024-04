Prison pour une "nourrice" arrêtée lors d'une opération place nette à Besançon

Un toxicomane de 43 ans a été condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis, vendredi à Besançon, après la découverte de drogue et d'armes de guerre à son domicile lors d'une opération "place nette" médiatisée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Le 8 février dernier, les policiers mobilisés sur une opération "place nette" ont découvert 4 kg d'héroïne, un lance-roquettes, un pistolet mitrailleur, un fusil d'assaut et 400 munitions au domicile de cette "nourrice", un homme particulièrement fragile, diagnostiqué schizophrène, dans le quartier sensible de Planoise à Besançon.

"Je ne savais pas qu'il y avait des armes dans les sacs, pour la drogue, je m'en doutais", a déclaré l'homme, qui comparaissait en situation de récidive devant le tribunal correctionnel de Besançon.

"Certes ce monsieur n'est qu'au bout du réseau, mais il demeure responsable de ses actes" et "il a une responsabilité dans le fléau que fait peser le trafic de drogue à Planoise", a estimé la représentante du ministère public. Une enquête a par ailleurs été ouverte "pour remonter à ceux qui ont mis ces armes chez lui", a-t-elle ajouté, avant de requérir trois ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis.

Surnommé "Gargamel" par les dealers

Le stock de drogue saisi chez cet homme au visage marqué et surnommé par les dealers "Gargamel", du nom d'un personnage des Schtroumpfs, servait à alimenter un point de deal identifié.

Le quadragénaire "est absolument étranger au trafic, on vient le chercher parce qu'il est accro au crack, à l'héroïne, à la cocaïne et au cannabis", a dénoncé son avocat, Florent Diaz. "C'est une personne faible, malade, qui vendrait son âme pour avoir sa drogue. C'est une victime qui souffre physiquement de sa dépendance. Il est d'une insondable vulnérabilité" et "ce n'est pas à Monsieur de supporter le poid pénal de ces armes-là", a-t-il plaidé.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait fait le déplacement à Planoise pour annoncer cette saisie et donner un premier bilan national des opérations "place nette" de démantèlement des trafics de drogue.

Le quartier de reconquête républicaine (QRR) de Planoise est le théâtre depuis plusieurs années d'une guerre des gangs pour le contrôle du trafic de stupéfiants.

(AFP)