Lundi 15 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Justice

Procès Péchier : dans sa plaidoirie, Randall Schwerdorffer invoque le spectre de l’erreur judiciaire

Publié le 15/12/2025 - 12:45
Mis à jour le 15/12/2025 - 13:02

Lundi 15 décembre 2025, la cour d’assises a entendu la plaidoirie de Me Randall Schwerdorffer, avocat de Frédéric Péchier, accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels. Le verdict est attendu d’ici le 19 décembre.

Randall Schwerdorffer © Alexane Alfaro
Randall Schwerdorffer et Frédéric Péchier © Alexane Alfaro
Lundi 15 décembre devant le palais de justice de Besançon pour le dernier jour de procès de Frédéric Péchier. © Alexane Alfaro
1/3 - Randall Schwerdorffer © Alexane Alfaro
2/3 - Randall Schwerdorffer et Frédéric Péchier © Alexane Alfaro
3/3 - Lundi 15 décembre devant le palais de justice de Besançon pour le dernier jour de procès de Frédéric Péchier. © Alexane Alfaro

Dès l’aube, le public s’est massé devant le palais de justice. La première personne est arrivée à 5 heures du matin.

Lundi 15 décembre devant le palais de justice de Besançon pour le dernier jour de procès de Frédéric Péchier. © Alexane Alfaro

La séance a repris à 9 h 15 pour ce dernier jour d’audience, après quinze semaines de débats. Frédéric Péchier était présent sur le banc de l’accusé, entouré d’une partie de sa famille, notamment ses parents, son fils et ses filles. C’est son avocat, Me Randall Schwerdorffer, qui a pris la parole pour la défense.

"Je n’ai pas la prétention d’avoir la vérité. (...) Et l’accusation n’en sait pas plus que moi."

Dès l’ouverture de sa plaidoirie, l’avocat a tenu à s’exprimer avec précaution : "Quelques mots avant de commencer mes explications : je tiens à m’excuser par avance sur la façon dont je m’exprimerai car je vais parler des cas et j’ai bien conscience que ce ne sont pas des cas, derrière chaque nom, chaque cas, il y a des personnes."

Me Schwerdorffer a rappelé que son rôle n’était pas d’établir la vérité absolue : "Je n’ai pas la prétention d’avoir la vérité. Je ne sais pas si Frédéric Péchier est coupable ou pas, et ce n’est pas mon travail. Et l’accusation n’en sait pas plus que moi."

Il a insisté sur la notion d’"intime conviction" et sur la difficulté de juger un homme dans un dossier aussi lourd.

L’affaire Péchier comparée à l’affaire de Patrick Dils

Me Schwerdorffer a longuement établi un parallèle avec l’affaire Patrick Dils, 16 ans, victime d'une erreur judiciaire, condamné à tort en 1987 pour les meurtres de deux enfants à Montigny-lès-Metz en Moselle avant d’être acquitté après 13 années de prison. Après une reprise de l'affaire 13 ans plus tard, c'était en réalité l'un des pires tueurs en série en France, Francis Heaulme qui en était l'auteur.

"Avant d’aborder l’affaire Péchier, en préambule, j’aimerais faire un parallèle entre l’affaire du Dr Péchier et l’affaire de Patrick Dils. Dans ce dossier depuis 8 ans, Frédéric Péchier clame son innocence."

Il a rappelé le contexte de pression judiciaire, les aveux obtenus sous contrainte et l’erreur judiciaire reconnue des années plus tard pour Patrick Dils : "Les cours d’assises se trompent parfois, ça arrive."

Selon lui, cette affaire illustre la nécessité de garder une ouverture d’esprit et de juger "dicté par la raison".

Une enquête jugée orientée dès l’origine

Me Schwerdorffer a critiqué la conduite de l’enquête, estimant que Frédéric Péchier a été désigné très tôt comme le coupable potentiel. "À partir du 9 février 2017, lors d’une réunion avec des enquêteurs, magistrats, médecins, on a décidé que potentiellement il pouvait être l’empoisonneur. Le nom sort, c’est Frédéric Péchier et ce sera Frédéric Péchier."

Il a affirmé que, dès lors, l’objectif n’était plus de chercher le coupable, mais de démontrer la culpabilité de son client : "Après la construction de ce dossier, ce n’est pas de trouver le coupable, puisqu’on l’a trouvé, c’est de démontrer qu’il est l’empoisonneur, et on ne cherchera jamais ailleurs."

L’avocat a également dénoncé l’impact médiatique de l’affaire, évoquant une conférence de presse de Edwige Roux-Morizot, procureure de la République de Besançon à l’époque, évoquant des "preuves accablantes" et "une présomption de culpabilité" installée dans l’opinion publique, selon l’avocat.

Des gardes à vue et Des dépositions contestées

La défense a remis en cause certaines auditions et dépositions, affirmant qu’elles auraient été influencées par le dossier lui-même. "Même des gendarmes peuvent déformer la vérité" en citant une phrase prononcée en garde à vue le 5 mars 2017 à Frédéric Péchier de la part d’un enquêteur : "Je pense que c’est vous qui êtes le responsable de tout ça."

Pour Me Schwerdorffer, une enquête équitable est indispensable à un procès équitable, ce qui, selon lui, n’a pas été le cas.

"Il y a bien un empoisonneur à la clinique St Vincent, la question c’est qui c’est ?"

Après une suspension d’audience de quinze minutes, l’avocat est revenu sur plusieurs dossiers emblématiques, dont celui de Nathalie Simard. Il a reconnu, de nouveau, l’existence d’un empoisonnement : "Il y a bien un empoisonneur à la clinique St Vincent, je l’ai dit, la question c’est qui c’est ?".

Il a décrit la "facilité" avec laquelle une poche de perfusion pouvait être polluée, sans laisser de trace, et insisté sur le caractère aléatoire du choix de la poche administrée à la patiente. Selon lui, cela exclut toute certitude sur l’identité de l’auteur.

Concernant l’intervention de Frédéric Péchier et l’administration de gluconate de calcium pour sauver Mme Simard, Me Schwerdorffer a contesté l’interprétation accusatoire : "Personne n’a jamais rien eu à redire de cette intervention de Frédéric Péchier, mais c’est la pierre angulaire du cas de Nathalie Simard."

Il a rappelé le témoignage d'un formateur de Frédéric Péchier, selon lequel ce protocole était pratiqué dans les années 1980-1990 et ne présentait rien d’anormal, contrairement aux accusations des enquêteurs de l’affaire.

Randall Schwerdorffer et Frédéric Péchier © Alexane Alfaro

Le cas Gandon et les incohérences relevées par la défense

Concernant le cas Gandon, qualifié d’"EIG alibi" dans l’enquête, Me Schwerdorffer a dénoncé un raisonnement basé sur des suppositions. Il a souligné que Frédéric Péchier apparaissait sur une vidéo à l’extérieur du bloc opératoire avant l’événement indésirable grave, ce qu’il juge incompatible avec le comportement d’un empoisonneur cherchant à dissimuler ses actes.

Il a également relevé que, là encore, ce n’était pas Péchier qui avait posé le diagnostic initial d’intoxication, et "donc qu'il était encore l'empoisonneur", selon les enquêteurs.

Les cas Iehlen et Ziegler : contradictions et absence de mobile

Me Schwerdorffer s’est ensuite penché sur les dossiers Iehlen et Ziegler, mettant en avant des dépositions contradictoires et l’absence de conflit au sein de l'équipe de la clinique ou de mobile identifiable. À propos du cas Iehlen, il a souligné "deux dépositions contradictoires du Dr Catherine Nambot. Il n’y a aucun autre élément ! La démonstration de culpabilité ne tient pas !"

Sur le cas Ziegler, il a été encore plus catégorique : "Il n’y a rien, c’est le néant absolu de la preuve, on n’en est même pas au niveau de l’indice."

"C’est comme ça qu’on crée des coupables"

Tout au long de sa plaidoirie, jusqu’à la pause méridienne, Me Schwerdorffer a dénoncé ce qu’il a qualifié d’"acharnement" contre son client et une volonté de "créer des preuves coûte que coûte". "C’est comme ça qu’on crée des coupables", a-t-il assuré.

Il a conclu en appelant les jurés à répondre négativement aux questions de culpabilité : "Vous pourrez répondre « non » aux questions qui vous seront posées sur la culpabilité."

L’avocat reprendra sa plaidoirie à 13h30 cet après-midi.

À suivre sur maCommune.info.

avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier plaidoirie procès randall schwerdorffer

Publié le 15 décembre à 12h45 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

procès de Frédéric Péchier

Besançon
Justice

Procès Péchier : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l’ex-anesthésiste

+VIDÉO • Cette semaine s’est terminée ce vendredi 12 décembre avec la deuxième et dernière partie du réquisitoire du ministère public au procès de Frédéric Péchier, anesthésiste accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. Les avocates générales, Thérèse Brunisso et Christine de Curraize se sont relayées pour aboutir aux réquisitions…

anesthesiste christine de curraize cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine prison réquisition thérèse brunisso
Publié le 12 décembre à 16h47 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : des uppercuts verbaux de Christine de Curraize assénés sur l’ex-anesthésiste

MISE À JOUR À 16H08 • Le ministère public a poursuivi ce vendredi 12 décembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs son réquisitoire visant à convaincre le jury de la culpabilité de l’accusé Frédéric Péchier, jugé depuis le 8 septembre 2025. Les avocates générales Christine de Curraize et Thérèse Brunisso se sont relayées pour aborder plusieurs des 30 empoisonnements survenus en 2008 et 2017 pour lesquels l’ancien praticien est jugé. L’anesthésiste sera fixé ce vendredi à l’issue du réquisitoire sur la peine requise à son encontre.

anesthesiste christine de curraize empoisonnement frédéric péchier procès thérèse brunisso
Publié le 12 décembre à 16h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

L’anesthésiste Péchier, “un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer”, dit l’accusation

"Ce n'est pas un médecin que vous jugez, mais un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer", a asséné jeudi 11 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs l'avocate générale Thérèse Brunisso, au début de ses réquisitions contre l'anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 11 décembre à 10h29 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : les parties civiles fustigent le “crime du lâche”

Il a agi en "lâche" pour "transformer un lieu de soin en lieu de mort": les avocats des 30 victimes imputées à l'anesthésiste Frédéric Péchier et de leurs proches se sont dits convaincus mercredi 10 décembre 2025 de sa culpabilité, et ont souhaité qu'il soit "hanté" par leurs visages pendant de longues années en prison.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 11 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Pas de hasard ici, il n’y a que des rendez-vous avec la mort”

VIDEO • Ce mardi 9 décembre 2025, plusieurs avocats des parties civiles ont poursuivi leurs plaidoiries devant la cour d’assises de Besançon. Si certains tentent encore de comprendre ce qui s’est passé, d’autres, plus incisifs, accusent et rappellent les faits, dont les éléments "convergent tous" vers Frédéric Péchier.

anesthesiste assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 décembre à 17h56 par Hélène L.
Besançon
Justice

Au procès Péchier, des plaidoiries pour “mettre des mots” sur la douleur des victimes

Son crime était "tellement énorme": les avocats des 30 personnes que l'anesthésiste Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonnées au bloc opératoire, et de leurs proches, ont commencé à plaider lundi 8 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs, pour "mettre des mots" sur la douleur des victimes.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier plaidoirie procès
Publié le 8 décembre à 11h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : organisation de la fin du procès et modalités d’accès à la Cour d’assises pour le public

Le procès de Frédéric Péchier par la Cour d’assises du Doubs arrive à son terme. On fait le point sur l’organisation et les modalités d’accès à la Cour pour les deux dernières semaines de procès à Besançon, du 8 au 19 décembre 2025. 

accessibilité cour d'assises frédéric péchier procès public
Publié le 7 décembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Interrogé sur sa personnalité, Frédéric Péchier se dévoile enfin…

"On a dépiauté toute ma vie": souvent décrié par les parties civiles pour son manque apparent d'émotion, l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements (dont 12 mortels) au bloc opératoire, s'est livré de manière inédite vendredi 5 décembre 2025 devant la cour d'assises, en évoquant notamment sa famille.

anesthesiste péchier
Publié le 5 décembre à 17h59 par Hélène L.

Justice

Besançon
Justice

Procès Péchier : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l’ex-anesthésiste

+VIDÉO • Cette semaine s’est terminée ce vendredi 12 décembre avec la deuxième et dernière partie du réquisitoire du ministère public au procès de Frédéric Péchier, anesthésiste accusé de 30 empoisonnements dont 12 mortels entre 2008 et 2017. Les avocates générales, Thérèse Brunisso et Christine de Curraize se sont relayées pour aboutir aux réquisitions…

anesthesiste christine de curraize cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier médecine prison réquisition thérèse brunisso
Publié le 12 décembre à 16h47 par Alexane
Besançon
Justice

Procès Péchier : des uppercuts verbaux de Christine de Curraize assénés sur l’ex-anesthésiste

MISE À JOUR À 16H08 • Le ministère public a poursuivi ce vendredi 12 décembre 2025 devant la cour d’assises du Doubs son réquisitoire visant à convaincre le jury de la culpabilité de l’accusé Frédéric Péchier, jugé depuis le 8 septembre 2025. Les avocates générales Christine de Curraize et Thérèse Brunisso se sont relayées pour aborder plusieurs des 30 empoisonnements survenus en 2008 et 2017 pour lesquels l’ancien praticien est jugé. L’anesthésiste sera fixé ce vendredi à l’issue du réquisitoire sur la peine requise à son encontre.

anesthesiste christine de curraize empoisonnement frédéric péchier procès thérèse brunisso
Publié le 12 décembre à 16h08 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

L’anesthésiste Péchier, “un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer”, dit l’accusation

"Ce n'est pas un médecin que vous jugez, mais un criminel qui a utilisé la médecine pour tuer", a asséné jeudi 11 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs l'avocate générale Thérèse Brunisso, au début de ses réquisitions contre l'anesthésiste Frédéric Péchier.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 11 décembre à 10h29 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : les parties civiles fustigent le “crime du lâche”

Il a agi en "lâche" pour "transformer un lieu de soin en lieu de mort": les avocats des 30 victimes imputées à l'anesthésiste Frédéric Péchier et de leurs proches se sont dits convaincus mercredi 10 décembre 2025 de sa culpabilité, et ont souhaité qu'il soit "hanté" par leurs visages pendant de longues années en prison.

anesthesiste avocat décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 11 décembre à 09h03 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier à Besançon : “Pas de hasard ici, il n’y a que des rendez-vous avec la mort”

VIDEO • Ce mardi 9 décembre 2025, plusieurs avocats des parties civiles ont poursuivi leurs plaidoiries devant la cour d’assises de Besançon. Si certains tentent encore de comprendre ce qui s’est passé, d’autres, plus incisifs, accusent et rappellent les faits, dont les éléments "convergent tous" vers Frédéric Péchier.

anesthesiste assises empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 9 décembre à 17h56 par Hélène L.
Besançon
Justice

Procès Péchier : le “traumatisme” de ses collègues, “victimes indirectes” des empoisonnements

Les médecins étaient "la cible", les patients "le moyen" : les avocats des collègues de Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, ont évoqué mardi 9 décembre 2025 le "traumatisme" vécu par ces anesthésistes "rongés par la culpabilité".

anesthesiste avocat cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier plaidoirie procès
Publié le 9 décembre à 14h55 par Alexane
Besançon
Justice

Au procès Péchier, des plaidoiries pour “mettre des mots” sur la douleur des victimes

Son crime était "tellement énorme": les avocats des 30 personnes que l'anesthésiste Frédéric Péchier est accusé d'avoir empoisonnées au bloc opératoire, et de leurs proches, ont commencé à plaider lundi 8 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs, pour "mettre des mots" sur la douleur des victimes.

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier plaidoirie procès
Publié le 8 décembre à 11h24 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : organisation de la fin du procès et modalités d’accès à la Cour d’assises pour le public

Le procès de Frédéric Péchier par la Cour d’assises du Doubs arrive à son terme. On fait le point sur l’organisation et les modalités d’accès à la Cour pour les deux dernières semaines de procès à Besançon, du 8 au 19 décembre 2025. 

accessibilité cour d'assises frédéric péchier procès public
Publié le 7 décembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Interrogé sur sa personnalité, Frédéric Péchier se dévoile enfin…

"On a dépiauté toute ma vie": souvent décrié par les parties civiles pour son manque apparent d'émotion, l'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour 30 empoisonnements (dont 12 mortels) au bloc opératoire, s'est livré de manière inédite vendredi 5 décembre 2025 devant la cour d'assises, en évoquant notamment sa famille.

anesthesiste péchier
Publié le 5 décembre à 17h59 par Hélène L.
Besançon
Justice

Au Procès Péchier, des avis psy divergents sur le profil de l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé depuis trois mois à Besançon pour 30 empoisonnements, dont 12 mortels, a-t-il le profil habituel d'un tueur en série? "Oui", a estimé une "profileuse" de la police devant la cour d'assises du Doubs, "non", a répondu à l'inverse un expert psychiatre jeudi 4 décembre 2025.

cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès psychologue
Publié le 5 décembre à 08h23 par Elodie Retrouvey
Besançon
Justice

Procès Péchier : un psychologue dit n’avoir rien perçu d’alarmant chez l’accusé

L'anesthésiste Frédéric Péchier, jugé à Besançon pour l'empoisonnement de 30 patients, dont 12 sont morts, "ne m'est pas apparu, pas une seule seconde, comme narcissique, manipulateur ou pervers", s'est étonné mercredi 3 décembre 2025 devant la cour d'assises du Doubs un psychologue qui l'a reçu en consultation pour "épuisement professionnel". 

anesthesiste cour d'assises décès empoisonnement frédéric péchier procès
Publié le 4 décembre à 08h12 par Elodie Retrouvey

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

Shopping de Noël : des moments de bien-être grâce aux bons cadeaux de L’Institut
Offre d'emploi

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Noël à Besançon : les idées cadeaux de Leroy Merlin pour faire plaisir !
Offre d'emploi
publi info 4

Un décembre magique à la Galerie Chateaufarine : animations, cadeaux et féerie de Noël

Shopping de Noël : le Gabychon du Tuyé Du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël : un coffret Grands Crus de la chocolaterie Le Criollo
Jeu-concours

Jouez et gagnez votre lampe nomade chez Artémis à Besançon

Shopping de Noël : la carte cadeau de la Rodia à Besançon

Sondage

 6.54
partiellement nuageux
le 15/12 à 15h00
Vent
1.78 m/s
Pression
1018 hPa
Humidité
86 %
 