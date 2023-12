Recette du week-end : la fondue à la cancoillotte...

Trois copines de Besançon ont décidé de participer au Rose Trip Sénégal, un trek d’orientation 100% féminin et solidaire dans le désert du 28 mars au 5 avril 2023. Avant de partir à l’aventure, Célia Brunot, Carole Serrette et Emmanuelle Fourneret ont besoin de soutien matériel et financier.