Retraites : les Suisses votent pour un 13e mois

Lancée par les syndicats et soutenue par le Parti socialiste suisse et Les Verts (minoritaires en Suisse), l’initiative populaire ”Mieux vivre sa retraite” a été votée après plusieurs batailles face au gouvernement fédéral de coalition et le patronat qui étaient entièrement contre le texte en argumentant une prochaine "faillite" de l'AVS (Assurance Vieillesse Sécurité).

Le texte a pour but de renforcer la sécurité sociale par le versement d’une 13e allocation mensuelle de retraite (ou 13e rente), soit une hausse annuelle de 8,33%.

En France, "un petit coup de 49/3 et tout est réglé !"

Suite à cette décision, le Bisontin le plus helvète de Franche-Comté, Jean-Philippe Allenbach commente ce référendum en expliquant que "comme son nom l'indique, l'AVS a uniquement pour objet de permettre aux personnes âgées de toujours pouvoir subvenir à leurs besoins de base. Elle est donc quasiment la même pour tous, soit environ 2 250 €/mois, un patron ne touchant guère plus que ses employés. Les retraites des "riches" ne coûtent donc pas plus à l'État que celles des "pauvres", contrairement à ce qui se passe en France où elles sont indexées sur les derniers salaires."

Le Mouvement Franche-Comté tient à saluer à cette occasion "ce véritable modèle de démocratie qu'est véritablement aujourd'hui la Suisse, notamment comparé à ce qui s'est récemment passé en France lors du débat sur les retraites. En effet, chez nous, pas besoin d'organiser un référendum, un petit coup de 49/3 et tout est réglé !"