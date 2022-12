RN57 entre Besançon et Beure : les travaux d’aménagement reconnus d’utilité publique par le préfet du Doubs

Ce mercredi 30 novembre, Jean-François Colombet, le préfet du Doubs, a signé l’arrêté déclarant d’utilité publique les travaux d’aménagement de la RN57 afin d’achever le contournement de Besançon entre les boulevards bisontins et la commune de Beure.

Le tronçon, d’une longueur de 3,5 kilomètres entre Besançon et Beure, divise les habitants et les institutions depuis la première concertation publique en 2017. En cause, de nombreux bouchons, qui devraient être régulés par la mise à 2x2 voies de la section.

Toutefois, cette solution ne fait pas l’unanimité, puisque l’impact environnemental et les nuisances sonores ont été pointés du doigt. Une enquête publique, dont les sollicitations étaient présentes sous forme de panneau jusque sur la RN57 elle-même (du 28 février au 31 mars 2022) a reçu 487 contributions, directement traitées par la commission d’enquête. Le projet d’aménagement de la RN57, a été voté lors du conseil communautaire lundi 5 septembre 2022.

Depuis ce mercredi, ces travaux sont reconnus d’utilité publique par le préfet du Doubs.