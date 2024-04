Salon Bio&Co à Besançon : des voies s’élèvent face à des pratiques ”douteuses voire dangereuses”

Lors cet évènement qui se déroulera du 12 au 14 avril à Micropolis, des conférences, ateliers, ouvrages, produits commerciaux seront proposés dont les bases et les bienfaits scientifique ”sont plus que douteuses, voire dangereuses en particulier lorsqu’ils profitent de la crédulité d’un bon nombre de visiteurs souvent en mal de vivre ou en recherche de bien être”, selon ”à gauche citoyens !”.

D’après le collectif, ”les croyances d’un autre âge (Moyen Âge ou « science-fiction ») y sont légions ; certains conférenciers, à travers une logorrhée verbale tentent de faire croire en citant quelques noms de scientifiques, que leurs propos reposent sur des constatations et faits avérés.”

Il dénonce pas moins de trois problèmes ”soulevés par les scientifiques” :

”la promotion de thérapies alternatives qui sont dangereuses directement ou indirectement en détournant le public de la médecine classique ou en retardant la prise en charge de problèmes de santé graves.”

”l'amalgame malheureusement trop fréquent entre agriculture biologique et pseudo-sciences, ésotérisme, etc. qui nuit clairement à l'image de l'agriculture biologique qui repose sur des bases rationnelles et dont la pertinence écologique et sanitaire est démontrée.”

”la tribune offerte à des conférenciers ouvertement complotistes, dont certains sont proches de l'extrême-droite et de la sphère Soral. Henri Joyeux, dont le discours « antivax » avait gonflé la notoriété, plusieurs fois sanctionné par l’ordre national des médecins, interdit d’exercer la médecine pendant 2 ans à compter de 2024 sera néanmoins la star du salon avec pas moins de trois conférences.”

Enfin, l’association ”à gauche citoyens !” dénonce fermement ”ce qui s’apparente à des phénomènes sociétaux régressifs, à la remise en cause des avancées scientifiques en particulier dans le domaine médical qui ont permis, qu’on le veuille ou non, de réduire les maladies, leur lot de souffrances, les épidémies et d’augmenter de façon significative l’espérance de vie.”

”C’est révoltant”

Dans un communiqué du 15 mars, Dominique Voynet, secrétaire régionale EELV Franche-Comté, avait indiqué que lors de ce salon, ”tous les exposants ne sont pas des arnaqueurs et on trouvera sans doute au fil des allées du bon pain, du fromage de qualité ou de chaudes chaussettes de laine.” Et d’ajouter ironiquement : ”Les visiteurs s’amuseront sans doute aussi des stands qui prétendront exploiter leur crédulité et leur vendre, parfois pour une bouchée de pain, parfois pour des sommes astronomiques, des pierres qui soignent tous les maux, des amulettes magiques ou presque, des crèmes miraculeuses, des gadgets formidables pour renouer avec le cosmos ou équilibrer leurs chakras !”

Mais selon la secrétaire régionale EELV, le plus grave réside du côté des conférences proposées au public : ”une poignée à peine sont sérieuses, invitant à comprendre la crise écologique ou à adopter une bonne hygiène de vie. Beaucoup d’autres sont farfelues – thème obscur, références pseudoscientifiques absconses, pratiques ésotériques, intervenants aux titres ronflants octroyés par des écoles inconnues, qui vendent des produits inutiles et des « stages » coûteux – et même dangereuses, quand elles donnent crédit à des thèses complotistes, quand elles conduisent des parents inquiets à confier leur santé et celle de leurs enfants à des gourous et des charlatans ou des personnes malades à retarder une prise en charge sérieuse par des praticiens aux techniques éprouvées.”

En ajoutant : ”Et que penser du tapis rouge déployé pour Henri Joyeux, médecin radié de l’Ordre National des Médecins pour ses propos répétés sur les vaccins, suspecté d’avoir conduit des essais cliniques clandestins sur d’éventuels traitements des maladies d’Alzheimer et de Parkinson ? Au fil de trois conférences, il pourrait continuer à mobiliser ses adeptes crédules ? Soyons clairs : c’est révoltant.”