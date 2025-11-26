Shopping de Noël : une lampe Fermob chez Artémis à Besançon

1 jour 1 cadeau • Jusqu’au 21 décembre 2025, suivez notre rubrique "Le Shopping de Noël" sur maCommune.info avec une idée cadeau par jour pour vous aider à préparer Noël et gâter vos proches. Aujourd’hui, coup de projecteur sur la lampe H25 Balad de Fermob au magasin Artémis à Besançon.

Cet article est une publicité financée par Artémis.

La lampe H25 Balad de Fermob autonome apporte la touche d'ambiance lumineuse dont vous avez besoin grâce à ses quatre scénarios d'éclairage allant du blanc froid au blanc chaud scintillant. Lumière douce au moment de l'apéro ou éclairage à la lueur d'une bougie en fin de soirée : cette lampe baladeuse à led n'a pas fini de vous surprendre. Le tout, avec une autonomie de 14h ! Le petit plus ? À la fois démontable et réparable, cette lampe baladeuse nomade compte bien investir vos intérieurs et extérieurs de manière durable...

Prix 49,90 € au lieu de 79,90 €

