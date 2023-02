Livret d'épargne, énergie, transports... ce qui change au 1er février 2023

Hausse des livrets d'épargne réglementés, électricité, augmentation des tarifs d'autoroutes et des taxis, ouverture de la vaccination contre la Covid-19 aux enfants de moins de 5 ans à risque de forme grave… On fait le point sur ce qui change en février 2023.

Argent et consommation

C’est la première "bonne" nouvelle de ce 1er février, annexé sur le taux d’inflation, le taux du livret A connaît une augmentation pour atteindre désormais les 3 %. Le livret d'épargne populaire (LEP) passe lui, à 6,1 %.

La hausse des tarifs est limitée à 15 % pour l’électricité.

À titre exceptionnel et pour permettre d’adapter le taux de l’usure à la remontée rapide des taux de marché, la Banque de France va procéder à une révision mensuelle, et non plus trimestrielle, des taux d’usure, du 1er février au 1er juillet 2023. Les taux d’usure resteront établis sur la base de la moyenne des taux pratiqués lors des trois mois précédents.

Transports

L'indemnité carburant de 100 € pour les travailleurs modestes doit être demandée avant le 28 février 2023 sur le site impots.gouv.fr.

Une augmentation moyenne de 4,75 % est attendue en février 2023 sur les tarifs de péage pour les véhicules. La ristourne accordée aux automobilistes réalisant des allers-retours réguliers passera par ailleurs de 30 à 40 %.

Les tarifs des courses de taxi seront revalorisés au 1er février. Une variation du tarif de la course type des taxis d'au plus 4 % entrera en vigueur. Le prix maximum du kilomètre parcouru est porté à 1,21 € tandis que le tarif minimum d'une course reste fixé à 7,30 € pour tous les taxis (parisiens et non parisiens).

Social-Santé

La circulation des virus grippaux étant encore active, la campagne de vaccination contre la grippe est prolongée jusqu’au 28 février 2023. La vaccination contre la Covid-19 est ouverte aux enfants de 6 mois à 4 ans présentant un risque de formes sévères de Covid-19.

Papiers-Citoyenneté

Le recensement de la population en 2023 aura lieu jusqu’au 18 février pour les communes de moins de 10 000 habitants. Du 2 février au 4 mars à La Réunion et à Mayotte et jusqu’au 25 février pour les communes de plus de 10 000 habitants.

500 nouveaux guichets de recueil des demandes de cartes d’identité ou de passeport ouvriront partout en France afin d'augmenter les créneaux de rendez-vous en mairie.