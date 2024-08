Terres de Jim 2024 : la MSA de Franche-Comté sera au rendez-vous

Les Jeunes Agriculteurs du Doubs organisent cette année la finale nationale et européenne du concours de labours les 6, 7 et 8 septembre 2024 à Mamirolle. Plus de 100.000 visiteurs sont attendus, ce qui fait de Terres de Jim la deuxième manifestation agricole en France après le Salon de l’Agriculture. La Mutualité Sociale Agricole de Franche-Comté bénéficiera à cette occasion de 500m2 d’espace pour mettre en place son concept de "village MSA” composé d’espaces thématiques articulés autour d’un espace central : l’espace ”Jeannette Gros”.

La MSA de Franche-Comté aura inaugurera cet espace le samedi 7 septembre à 11 heures en présence de Madame Jeannette Gros, ancienne présidente nationale de la Caisse centrale de MSA, et de Monsieur Jean-François Fruttero, son actuel président national.

”Cet évènement doit permettre de valoriser l’ensemble du périmètre de compétence de la MSA, guichet unique de Sécurité sociale du monde agricole, mais également d’associer et de mettre en valeur les structures de l’offre de services et les partenaires de la caisse”, explique la MSA. La MSA de Bourgogne, caisse partenaire dans la mutualisation des activités, est, elle aussi associée à cet évènement.

Au sein du ”village”, les visiteurs pourront retrouver différents espaces thématiques : un accueil adhérent et entreprises, la présentation de l’offre d’action sanitaire et sociale, mais également des stands et ateliers sur la prévention en santé, la sécurité au travail et la nutrition. Seront abordés en particulier les pathologies respiratoires professionnelles, les risques électriques dans les exploitations, mais également les risques routiers ou les accidents liés à l’utilisation quotidienne des engins agricoles.

Les élus de la MSA seront présents tout au long de l’évènement et des rencontres avec les adhérents seront organisés.



Des animations autour de la nutrition seront également proposées. Des concours de dessin, des challenges et des quizz réjouiront petits et grands. Des conférences et des projections de films seront organisées sous chapiteau.

La MSA accueillera également au sein de son village les partenaires suivants : Présence Verte, les Marpa, AVMA (structure de vacances) MSA Services, Mutualia, Infos jeunes, Solaal, l’Afdi, l’Asept (prévention en santé) ...

Sur le stand de l’Asept, les visiteurs pourront bénéficier d’un dépistage sur les risques respiratoires avec un médecin.

Les visiteurs sont attendus en nombre les 6, 7 et 8 septembre 2024 à Mamirolle au sein du village MSA qui sera situé à l’emplacement B9.