Le Gouvernement jurassien et les élus du Grand Belfort et du Conseil départemental du Territoire de Belfort se sont retrouvés, mardi 27 septembre, au Théâtre du Jura à Delémont (Suisse) pour faire le point sur les dossiers et projets en cours entre les deux territoires frontaliers.

La réunion était conduite par David Eray, président du gouvernement jurassien, Damien Meslot, président du Grand Belfort et Maryline Morallet, conseillère départementale déléguée à la coopération décentralisée.

Après deux années de pandémie, marquée notamment par la fermeture des frontières entre la France et la Suisse, "ce qui n’était plus arrivé depuis la seconde guerre mondiale", les élus ont souhaité faire le point sur leurs relations institutionnelles et leur insuffler un nouveau dynamisme.

Des projets communs développés dans des domaines identifiés comme prioritaires

Il a été convenu que le lancement récent du programme INTERREG VI France-Suisse, financé par l’Union européenne et la Confédération suisse, était "une opportunité à saisir pour le développement et la mise en œuvre de projets communs" dans des domaines identifiés comme prioritaires :

La mobilité transfrontalière, avec "le renforcement de l'exploitation de la ligne Belfort-Delémont à l'horizon 2026" ;

La transition écologique et l'innovation technologique. "Dans ce dernier domaine, l'intensification des relations entre la Haute Ecole Arc et l'Université technologique de Belfort-Montbéliard a été saluée" ;

Dans le domaine économique, "il a été décidé la tenue d'un forum économique franco-suisse en 2023, faisant suite à celui organisé en 2022 dans le cadre du SIAMS à Moutier." Ce prochain forum se tiendra à Belfort, lors du salon de l'Hydrogène.

Dans le domaine culturel, "l’examen des projets soutenus en 2021 et 2022 par le Fonds de coopération culturelle Belfort-Jura ainsi que des projets à venir a montré la vivacité des collaborations entre acteurs culturels belfortains et jurassiens et la pertinence du dispositif mis en place. Il a été admis que ce type de collaboration nécessite des efforts constants de mise en contact effective des acteurs culturels".

À l’issue de la rencontre, les élus belfortains ont pu découvrir les coulisses du Théâtre du Jura.