Infusions, thés, cafés… Les calendriers de l’Avent de laGrange sont là !

QUOI DE NEUF ? • Pour l’édition 2023, laGrange à Marnay propose une nouvelle sélection d’infusions, thés et cafés de spécialité dans ses calendriers de l’Avent avec pour maitre mot : la gourmandise. Dans des emballages au style vintage romantique, les recettes originales de Noël réalisées à partir des meilleures matières premières n’ont pas fini d’égayer les papilles des amateurs et des fins connaisseurs…

Le calendrier de l’avent, infusions & thés en VRAC

Chaque jour une histoire à infuser… laGrange vous propose 24 recettes, toujours gourmandes et surprenantes avec un souci constant de la provenance et de la qualité.

Découvrez l’histoire de chaque recette grâce au QR code à scanner sur le pot à déguster.

Vous trouverez dans ce calendrier les recettes emblématiques signées laGrange ainsi que ses infusions et thés de Noël.

Les recettes sont conditionnées dans des pots recyclables de 4 à 10 g pour environ 1L de boisson chaque jour.

46,00€

Le calendrier de l’avent, cafés arabicas de spécialité en GRAIN

Guidée par le succès de son calendrier de l’Avent d’infusions et thés, laGrange est la première maison torréfactrice à avoir proposé un calendrier de l’Avent de café arabicas de spécialité en grain en 2020.

24 origines et assemblages de cafés récoltés à la main et à maturité ayant une note de dégustation supérieure à 80/100 dont le prix du café vert est fixé par le producteur.

La torréfaction est artisanale par Vincent Ballot, Meilleur Ouvrier de France Torréfacteur dans les ateliers de laGrange.

Conditionnés dans des pots contenant 12g, quantité pour une ou deux tasses de café. Vous y trouverez des recettes de la collection laGrange et des exclusivités torréfiées uniquement pour le calendrier de l’Avent.

68,00€

Un soin particulier à la sélection des matières premières

La gamme de laGrange s’inscrit dans les valeurs de qualité de production et de la récolte. Un soin particulier à la sélection de toutes les matières premières. Les infusions et thés ne contiennent que des arômes naturels et constituent une alternative saine aux boissons sucrées.

Tous les cafés du calendrier de l’Avent sont des cafés de spécialité, représentant 5% de la production mondiale. Ces cafés de terroirs de haute qualité sont produits dans une logique vertueuse pour l’environnement et les producteurs.

Cette année laGrange propose un univers graphique autour des thématiques du temps et du voyage. Cette édition est une ode à la botanique mettant à l’honneur les principales matières premières qui composent les recettes.

La collection de Noël

Des notes les plus suaves de vanille ou d'amandes, aux épices emblématiques des biscuits de fêtes, notre collection de recettes de Noël offre des infusions et thés hauts en couleurs et saveurs. À déguster blottis sous un tendre plaid ou en fin d'un repas en famille, chacun trouvera de quoi satisfaire ses papilles !

Où trouver les calendriers de l'Avent et les thés de Noël de laGrange ?

Les deux calendriers de l’avent sont disponibles à la boutique laGrange à Marnay, sur son site internet (livraison gratuite à partir de 50€ d'achat) et chez les partenaires distributeurs.

