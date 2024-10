Travaux publics et nouveau gouvernement : “Nous sommes dans l’attentisme” 

À un peu plus d’une semaine du carrefour des collectivités organisé du 10 au 11 octobre 2024 à Micropolis Besançon, la Fédération régionale des travaux publics de Bourgogne-Franche-Comté (FRTP) a souhaité faire un point sur la fin de l’année et les enjeux à venir face à l’annonce du nouveau gouvernement.

Les élus et partenaires présents : Ludovic Fagaut, vice-présidente du Département du Doubs

Patrick Genre, président de l’AMD

Vincent Martin, président de la FRTP BFC

Christophe Ribette, président d’ECORSE TP

Charles Picard, président AMR 25

Jean-Paul Carteret, président AMR 70

Nicolas Bodin : 2e vice-président en charge de l’économie, l’emploi, l’insertion au Grand Besançon

Enedis

Conseil départemental de Haute-Saône

Banque des Territoires

La Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté

Partenariat avec SNCF Réseau

Si Vincent Martin, président de la FRTP Bourgogne-Franche-Comté, note un "signal positif" avec la nomination de Catherine Vautrin, chargée du partenariat avec les collectivités locales, il nuance toutefois la situation en soulignant les "incertitudes" de l’année 2025, notamment sur le devenir du fonds vert : "Nous sommes serein pour la fin 2024, mais nous avons des incertitudes concernant 2025. Nous misons beaucoup sur les décisions qui vont être prises" (NDLR : au niveau du nouveau gouvernement), précise-t-il en insistant sur l’importance de "rassurer les maires et présidents de communauté de communes sur leur marge d’investissement".

En 2023, le président de la FRTP notait un retard de trois mois sur les commandes publiques, il explique que ces dernières se sont finalement concrétisées en fin d’année avec des opérations à réaliser au mois de février et mars 2025. "Nous avons eu 8 mois de retard au total dans cette commande publique", précise-t-il.

L’attentisme et ses conséquences

"Nous sommes dans l’attentisme", constate Vincent Martin qui indique que ce phénomène amène un manque de visibilité :

Sur les embauches,

Sur l’apprentissage (À noter : la FRTP BFC compte 420 apprentis avec un taux de réussite à 95 %),

Sur les investissements qui peuvent être engagés sur "du nouveau matériel" et se "développer dans l’innovation".

Les principales attentes concernent donc les dotations : la DETR, la DSIL (fonds de dotation) ou encore le fonds vert. La FRTP espère que "les enveloppes seront maintenues".

Un carrefour des collectivités axé sur la pluralité des mobilités

La FRTP a souhaité cette année mettre en place un partenariat fort avec SNCF Réseau. "Comme vous le savez, le ferroviaire prend une place considérable dans les mobilités", relève Vincent Martin qui insiste sur le fait que des "infrastructures de qualité contribuent à l’attractivité du territoire".

Sur ce point, Ludovic Fagaut, vice-président du Département du Doubs, souligne l’importance de la pluralité des mobilités : "Nous partons du principe que toutes les mobilités s’additionnent. La voiture s’impose sur certains territoires notamment en milieu rural", indique-t-il en rappelant qu’une enveloppe de 30 millions d’euros est allouée à l’investissement des routes en 2024. Le tout sans oublier l’importance des 800 ouvrages d’art du Doubs qui permettent "une liaison entre les territoires".

Zoom sur le programme du carrefour des collectivités

Jeudi 10 octobre

9h00 : Entrée Micropolis

Ecorse TP vous met sur les rails de l’ouverture, en partenariat avec SNCF Réseau.

10h00 : Stand C13

Inauguration officielle sur le stand de la FRTP BFC et des Associations des Maires.

15h00 :

Salle 3

Forvis Mazars « Le transfert de compétence eau et assainissement aux intercommunalités »

Salle 4

SCET - Groupe Caisse des dépôts « Jouer la complémentarité stationnement mobilités pour les collectivités locales »

Salle 6

Enedis & BFC Mobilité électrique « Mobilité électrique : quelles solutions pour les territoires ? »

Salle 7

AFL – La banque des collectivités « Mur d’investissements et contraintes budgétaires : comment financer la transition écologique qui s’impose »

16h00 :

Salle 3

Opale Energies Engagées « L'autoconsommation collective : l'énergie des territoires en circuit-court »

Salle 4

Terragilis « Les démarches Quartiers et Bâtiments Durables Bourgogne Franche-Comté »

Salle 5

Observatoire régional des DT DICT « Construire sans détruire »

Salle 7

INFRA 2050 « INFRA 2050 : accélérateur d'innovation au service des acteurs publics et privés des travaux publics »

Vendredi 11 octobre

10h00 :

Salle 6

GRDF « Décarboner le transport de voyageurs et la collecte des déchets avec un carburant vert et local : le BioGNV »

Salle 7

Total Energies « Mobilités urbaines et rurales : comment jouer la complémentarité, les rendre plus efficaces et plus durables? »

11h00 :

Salle 4

Agence de l’Eau Rhône – Méditerranée – Corse « Présentation du 12° programme de l’Agence de l’Eau »

Salle 7

SNCF Réseau «Valorisation du patrimoine ferroviaire au travers de la mise à disposition des lignes non circulées