Tué par erreur à Besançon : perpétuité requise pour deux accusés

Une peine de 30 ans d'emprisonnement a été requise par l'avocat général Étienne Manteaux pour le troisième accusé, Melk Ghezali, qui a reconnu avoir conduit la voiture de l'échappée meurtrière, malgré "l'omerta qui fait le ciment de ces clans de trafiquants" où "la loi du silence" prime.

Accusé d'être le tireur et d'avoir abattu Houcine Hakkar d'une balle dans la tête et grièvement blessé son passager, après une course-poursuite dans les rue de Besançon, Elias Basas, 24 ans, a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec les faits. Mohamed Mordjane, 31 ans, en fuite à l'étranger, est jugé par contumace pour complicité d'assassinat et de tentative d'assassinat, pour avoir facilité la réalisation du crime en fournissant l'arme (un fusil-mitrailleur HK-MP5), la voiture et les téléphones PGP (Pretty Good Privacy) équipés du logiciel crypté Sky ECC.

Le déchiffrage des conversations sur "les téléphones PGP font clairement apparaître le vrai rôle de Mohamed Mordjane: c'est lui le vrai chef", a tancé l'avocat général.

Des accusés déjà condamnés par le passé

Les trois accusés ont déjà été condamnés à de multiples reprises pour trafic de stupéfiants, violences et association de malfaiteurs. Le 8 mars 2020 vers 21H00, Houcine Hakkar et son passager ont été pris en chasse par le véhicule des tueurs et visés à une trentaine de reprises pendant qu'ils circulaient. Leur voiture s'est finalement immobilisée après avoir heurté un terre-plein.

Leurs poursuivants se sont alors portés à leur hauteur, pour abattre le conducteur d'une balle dans la tête. Blessé par deux projectiles, son passager parvenait à s'enfuir.

Les investigations et le déchiffrage du réseau téléphonique Sky ECC ont révélé que les malfaiteurs s'étaient trompés de voiture et donc de cible. Ils visaient en réalité un Parisien affilié à un clan adverse de trafiquants de drogues.

L'assassinat du jeune mécanicien de 23 ans, totalement étranger au trafic, a marqué l'épilogue d'une guerre de territoire entre deux bandes rivales à Besançon, entre novembre 2019 et mars 2020.

(Source AFP)