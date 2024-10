Un biomÃ©dicament contre la leucÃ©mieÂ sera produit par l’EFS de BesanÃ§on

Le 3 octobre dernier, nous vous annoncions qu’un biomédicament destiné aux personnes atteintes de leucémie aigües myéloïdes était "prêt à entrer" en essai clinique de phase 1.

L’EFS a désormais acté qu'elle produirait ce dernier. "L’EFS de Besançon sera le producteur du premier CAR T-cells issu de la recherche académique française dans le cadre d’un essai clinique piloté par Advesya", nous précise-t-on.

Comment agit le biomédicament ?

"L’idée est de réarmer le système immunitaire. On prend les cellules d’un patient, on le réarme en utilisant le génie génétique et on lui réinjecte ses propres cellules avec cette nouvelle arme, spécifique de son cancer. Le système immunitaire redevient ainsi efficace", nous expliquait le 30 septembre dernier Marine Deschamps co-fondatrice de la start-up Advesya avec Christophe Ferrand également chercheuse à l’EFS.

"Faute de traitement efficace, ce nouveau traitement par cellules CAR-T (ou CAR-T cells) ciblant la molécule IL-1RAP, une molécule exprimée par les cellules leucémiques, représente un réel espoir pour les patients atteints de LAM, pouvant conduire potentiellement à une rémission durable, voire la guérison", explique l’EFS qui précise qu’actuellement 80 % des patients traités rechutent à cinq ans post traitement.

Retour sur le calendrier de 10 ans de recherche…

2014 :

Début de la collaboration avec la société Diaclone SAS à Besançon, pour produire un anticorps monoclonal, étape initiale indispensable à la poursuite des travaux.

2017 :

Démonstration de la preuve de concept du médicament de thérapie innovante CAR T-cells IL-1RAP in vitro et in vivo dans des modèles expérimentaux animaux de Leucémie Myéloïde Chronique (LMC)

2020 :

Démonstration de la preuve de concept du médicament, cette fois dans la Leucémie Aigüe Myéloïde (LAM). S’en suivent plusieurs publications et communications dans de grands congrès scientifiques internationaux ainsi que le dépôt de 2 brevets permettant de valoriser et sécuriser cette invention.

Création par l’équipe de recherche de la start-up CanCell Therapeutics, aujourd’hui Advesya, afin de lever les fonds nécessaires à la réalisation d’un premier un essai clinique. Les deux chercheurs ont ainsi su convaincre Jeito Capital, le plus gros fonds de private equity Européen indépendant spécialisé dans l’innovation en santé, grâce à leur expérience reconnue dans le domaine de la thérapie cellulaire et génique, par l’originalité de leur projet et la démonstration de la preuve de concept.

2023 :

Ces nouveaux financements ont permis d’établir la preuve de la faisabilité de production du médicament dans des

conditions compatibles avec un usage chez l’humain, tant en quantité qu’en qualité, selon les normes requises par les agences réglementaires. Tout est ainsi réuni pour déposer le dossier pour un premier essai clinique chez l’homme dans l’indication LAM dont le besoin médical n’est pas couvert. Candidature de CanCell Therapeutics (aujourd’hui Advesya) à l’appel à Projet « Innovations en biothérapies et bio production » dans le cadre de France 2030, visant à catalyser et maintenir l’excellence de la recherche française

académique en biothérapie et retrouver plus de souveraineté sanitaire dans ces thérapies innovantes. La start-up ressort lauréate en 2023 et obtient un soutien non négligeable de la sphère publique !

2024 :