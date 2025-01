Un fait divers de maCommune.info s’invite au Jamel Comedy club

Après une deuxième édition accueillant plus de 18.000 spectatrices et spectateurs en 2024, le festival Drôlement Bien, premier festival d’humour de France, démarre ce jeudi 16 janvier à Besançon sur les chapeaux de roue avec des artistes très attendus. Ce mercredi soir l’équipe du festival et son fondateur Hamid Asseila, ont lancé officiellement la troisième édition au Casino Joa entourés de leurs partenaires et de la maire de Besançon, Anne Vignot.