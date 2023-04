Un nouveau centre de l’Apec s'installe à Sochaux

Dans un contexte de très fortes tensions de recrutements et face aux enjeux de la transition écologique et énergétique, cette nouvelle implantation devrait permettre à l'Apec de renforcer sa présence sur le territoire et d'accompagner au plus près les entreprises, en particulier les TPE-PME, dans leur recherche de compétences, et les cadres dans leurs projets professionnels.

L'Apec a choisi d'investir le MatternLab, un tiers-lieu atypique et innovant où se retrouvent de nombreuses entreprises industrielles, grands groupes et PME, fournisseurs de solutions, startups, chercheur.euses et étudiant.es, organismes de formation et incubateurs pour construire l’industrie du futur 4.0.

Un troisième centre pour la région

Au sein du bureau de l’Apec, une consultante en développement professionnel accompagne désormais les cadres et jeunes diplômés du territoire dans leur recherche d'emploi et de nouvelles opportunités professionnelles. Une conseillère clients est également mobilisée pour aider les entreprises dans la réussite de leurs recrutements.

Avec Dijon, Besançon et Sochaux, la région Bourgogne-Franche-Comté compte désormais trois centres Apec.

Pour le délégué régional de l'Apec Bourgogne-Franche-Comté, Hervé Reynier, cette nouvelle implantation va permettre "de répondre aux enjeux du marché de l’emploi cadre du territoire, en phase avec les spécificités du secteur industriel que nous connaissons bien. Nous sommes pleinement mobilisés pour que la rencontre se fasse entre des candidats et candidates aux aspirations de nouvelles et des entreprises qui recherchent des compétences pour continuer à se développer".

L’Apec en Bourgogne-Franche-Comté :