Un nouveau magasin LDLC ouvre à Pontarlier

Sur une surface de plus de 200 m2, l’enseigne n°1 du high-tech et du matériel informatique en France, proposera un vaste choix de 10.000 références couvrant les univers PC toute marque, gaming, composants, stockage, réseau, etc. Et comme tout magasin LDLC, un atelier de réparation sera également en service dès l’ouverture.

Chacune des boutiques dispose d’un atelier LDLC dans lequel les clients peuvent de?poser leur mate?riel informatique en re?paration mais e?galement proce?der au montage de leur PC sur-mesure !

Florian Vierjan, responsable du magasin de Besançon, sera également celui de Doubs. Deux salariés seront embauchés "mais j’invite toutes les personnes qui rêvent de travailler avec nous à Doubs comme à Besançon, à nous envoyer leur curriculum vitae, ça nous permet d’avoir des CV en réserve", précise le responsable.

L’ouverture est prévue vendredi 4 novembre à 10h au 9, rue de Besançon à Doubs.