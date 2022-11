Du 3 au 11 décembre 2022, une boutique de Noël éphémère ouvrira à la Maison Madeleine, rue des Frères Mercier à Besançon, regroupant plusieurs créateurs, artistes et artisans régionaux pour des idées cadeaux originales.

La boutique ne sera pas ouverte en continu du 3 au 11 décembre, elle accueillera le public les week-ends des 3,4 et 10, 11 décembre de 10 heures à 19 heures.

Au programme : illustrations, bijoux, peinture, photographie, couture, mosaïque et décoration, etc. Créés uniquement par des artistes et artisans locaux.