Une boutique mortuacienne termine troisième du concours des Quintessences

Le Jury du concours des Quintessences, présidé par Emmanuelle Jary, journaliste gastronomique et animatrice de "C’est Meilleur Quand C’est Bon", s’est réuni le 29 juin pour élire la meilleure épicerie de France 2023 dans le cadre du salon "gourmet sélection" qui se déroulera les 10 et 11 septembre prochains à la Porte de Versailles.

??Lors des délibération le jury a élit Altitude 750, la boutique spécialisée dans le Made in France située à Morteau (25) 3e meilleure épicerie de France en lui décernant la médaille de bronze.

L’épicerie Altitude 750 est un concept-store situé dans la ville de naissance d'un joyau culinaire français, la saucisse de Morteau. Misant intégralement sur la fabrication française, Martial, le fondateur et diplômé en hôtellerie restauration, sélectionne chaque marque et maison avec minutie.

"Dans une ambiance de chalet traditionnel du Jura, il présente ses produits avec passion et amour du terroir français. Les produits sont tous Made in France, alimentaires ou non, c’est donc l’endroit idéal pour y dénicher des produits locaux et français de qualité, mais aussi des cadeaux originaux", nous précise-t-on.

La Boutique est aussi membre active de l’association des commerçants de Morteau "Morteau Votre Ville" et membre du "Collectif des boutiques de Made in France" dont Martial en est le vice-président et le porte-parole national.