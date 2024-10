Une entreprise bourguignonne participe à la confection des chaises de Notre-Dame de Paris

Après avoir contribué à la reconstruction de la charpente et de la flèche, le groupe Ducerf, basé en Saône-et-Loire, fournit 750 panneaux en chêne massif pour la confection des nouvelles chaises de la Cathédrale Notre-Dame de Paris dont l'inauguration aura lieu le 8 décembre 2024.

Sélectionnée par la menuiserie landaise Sièges Bastiat, lauréate de l’appel à projet de l’archevêque de Paris et de l’association Rebâtir Notre-Dame de Paris, l’entreprise bourguignonne fournit les matériaux nécessaires à la confection des assises des 1.500 sièges qui orneront la nef.

En tant que rare fabricant français de panneaux en bois massif, le Groupe Ducerf a sélectionné 750 Panoplot® de qualité chêne ébénisterie pour ce projet historique d’exception. Les assises sont conçues à partir de panneaux en chêne massif QF1A, à savoir la meilleure qualité proposée par le Groupe Ducerf, un panneau très homogène en couleurs et sans nœud. L’entreprise garantie ainsi que les assises, harmonisées avec le chêne de la charpente, s’intégreront parfaitement dans l’esthétique de la nef.

Des chaises solides prévues pour durer

Le groupe Ducerf promet également des chaises solides prévues pour résister "à des décennies de célébration, une assise accueillante et confortable, un dossier bas pour servir de prie-dieu, la possibilité de pouvoir les empiler et surtout du bois français et certifié".

Les 1500 chaises rejoindront la cathédrale en octobre et recevront les visiteurs dès le 8 décembre prochain, date de l'inauguration du monument restauré.