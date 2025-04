Une hausse marquée du nombre de demandeurs d’emploi au 1er trimestre 2025 en Bourgogne-Franche-Comté

Au premier trimestre 2025, la Bourgogne-Franche-Comté a connu une hausse significative du nombre de demandeurs d’emploi inscrits à France Travail. En moyenne, 235.140 personnes étaient enregistrées dans les catégories A à E, c’est-à-dire celles n’étant ni en parcours social ni en attente d’orientation. Ce chiffre représente une progression trimestrielle de +4,2 %, soit 9 400 inscrits supplémentaires, et une augmentation de 6,0 % sur un an.

Parmi les demandeurs d’emploi tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C), 209.170 étaient inscrits, dont 116.530 sans emploi (catégorie A) et 92 650 en activité réduite. Le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a particulièrement progressé, avec une hausse de +9,7 % sur le trimestre, soit 10 320 personnes supplémentaires, et de +15,3 % sur un an.

Cette augmentation s’inscrit dans un contexte de transformation des règles statistiques liées à la mise en œuvre de la loi pour le plein emploi. Depuis janvier 2025, tous les bénéficiaires du RSA, les jeunes en contrat d’engagement (CEJ) ou en parcours d’insertion (PACEA, AIJ), ainsi que les personnes suivies par Cap Emploi sont automatiquement inscrits à France Travail. Deux nouvelles catégories ont été créées : F (parcours social) et G (attente d’orientation). Au 1er trimestre, 1 833 personnes étaient inscrites en catégorie F et 26 092 en catégorie G.

Le rapport précise cependant que des indicateurs complémentaires permettent d’exclure ces nouveaux publics afin de mieux cerner les dynamiques conjoncturelles. Ainsi, hors bénéficiaires du RSA et jeunes en parcours, le nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A a augmenté de 5,9 % sur le trimestre et de 10,8 % sur un an.

Une hausse plus importante dans le Doubs

Le département du Doubs enregistre les évolutions les plus marquées avec une hausse de +11,8 % du nombre de demandeurs d’emploi en catégorie A sur le trimestre, et +22,0 % sur un an. À l’échelle régionale, la croissance de cette catégorie varie de +6,2 % à +11,8 % selon les départements.

Côte-d’Or

Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) : 38 690 personnes.

Sans emploi (cat. A) : 20 400 personnes.

Évolution trimestrielle (cat. A) : +7,8 % (+1 480 inscrits).

Évolution annuelle (cat. A) : +13,4 %.

Total inscrits (cat. A à E) : 43 340 personnes.

Variation globale trimestrielle : +3,4 % .

Doubs

Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) : 43 730.

Sans emploi (cat. A) : 26 080.

Évolution trimestrielle (cat. A) : +11,8 % (+2 760).

Évolution annuelle (cat. A) : +22,0 %, la plus forte de la région.

Total inscrits (cat. A à E) : 48 910.

Variation globale trimestrielle : +5,5 % .

Haute-Saône

Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) : 16 770.

Sans emploi (cat. A) : 9 300.

Évolution trimestrielle (cat. A) : +10,2 %.

Évolution annuelle (cat. A) : +13,6 %.

Total inscrits (cat. A à E) : 19 200.

Variation globale trimestrielle : +4,8 % .

Jura

Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) : 17 380.

Sans emploi (cat. A) : 9 040.

Évolution trimestrielle (cat. A) : +11,7 %.

Évolution annuelle (cat. A) : +15,7 %.

Total inscrits (cat. A à E) : 19 540.

Variation globale trimestrielle : +3,9 % .

Nièvre

Demandeurs d’emploi (cat. A, B, C) : 12 870.

Sans emploi (cat. A) : 7 570.

Évolution trimestrielle (cat. A) : +11,2 %.

Évolution annuelle (cat. A) : +14,9 %.

Total inscrits (cat. A à E) : 14 630.

Variation globale trimestrielle : +5,9 %, plus forte hausse régionale pour les inscrits toutes catégories .

Saône-et-Loire

Évolution trimestrielle (cat. A) : donnée non spécifiée dans l'extrait, mais la hausse annuelle la plus faible de la région : +11,5 % .

Territoire de Belfort

Évolution trimestrielle (cat. A) : +6,2 %, la plus faible de la région.

Évolution annuelle (cat. A) : non précisée, mais en dessous de la moyenne régionale .

Yonne

Évolution annuelle (cat. A) : +11,5 %, similaire à la Saône-et-Loire.

Évolution trimestrielle : non précisée mais inférieure à la moyenne régionale

Les jeunes sont particulièrement touchés : le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans en catégorie A a bondi de 38,1 % sur le trimestre et de 48,2 % sur un an. À l’inverse, les hausses sont plus modérées pour les 25-49 ans (+5,8 % sur le trimestre) et les 50 ans et plus (+2,9 %).

Enfin, les entrées sur les listes ont augmenté de 7,6 % au niveau régional, tandis que les sorties progressent plus lentement (+2,0 %). La baisse des sorties pour reprise d’emploi, radiations ou défauts d’actualisation est compensée par une hausse des entrées pour licenciements, ruptures conventionnelles ou autres motifs administratifs, notamment en lien avec les réformes récentes .