Emploi : face aux difficultés de recrutement, “des solutions existent” insiste le réseau pour l’emploi

Étaient présents à cette réunion, Jean-François Locatelli, directeur territorial de France Travail pour le Doubs, Pascal Cuc, directrice générale adjointe des services du Département du Doubs, Laetitia André, directrice de Cap emploi Doubs - Territoire de Belfort, Catherine Guieu, DGA pôle développement à Grand Besançon Métropole, Frédérick Faure chargée de mission emploi et insertion à la direction de l’économie de Grand Besançon métropole et Anne Dupeyron, directrice adjointe de la mission locale du bassin d’emploi de Besançon.

Tous les ans, France Travail adresse un questionnaire aux établissements afin de connaître leurs besoins en recrutement par secteur d’activité et par bassin d’emploi. Les résultats de cette enquête constituent un élément essentiel de connaissance du marché du travail qui permet, entre autres :

d’anticiper les difficultés de recrutement ;

d’améliorer l’orientation des demandeurs d’emploi vers des formations ou des métiers en adéquation avec les besoins du marché du travail ;

d’informer les demandeurs d’emploi sur l’évolution de leur marché du travail et les métiers porteurs.

Pour le directeur territorial de France Travail (Doubs) "dans 75 / 80% des cas, les projections faites par les entreprises dans le cadre de cette enquête sont réalistes". Elles donnent ainsi "une vision assez intéressante de ce que pourra être le marché du travail sur 2025", notamment dans le département du Doubs, précise Jean-François Locatelli.

Un contexte socio-économique incertain

Pour 2025, l’enquête donne à voir en premier lieu un ralentissement de la dynamique du marché de l’emploi, comme nous l’explique Jean-François Locatelli dans notre vidéo. Le contexte socio-économique incertain pour les entreprises incite à la prudence notamment en matière de recrutement, "on sent une forme d’incertitude" a résumé Jean-François Locatelli. Face à ce contexte, les entreprises préfèrent recruter moins ou alors davantage sous forme de contrats saisonniers.

Un recrutement en baisse dans le Doubs

D’après le retour des entreprises, cette année en Bourgogne-Franche-Comté, 22,3% des établissements envisagent de recruter en 2025 (contre 26,6% en 2024). Cela représente 87.348 projets de recrutements, soit 12.100 de moins par rapport à l’année dernière. Il y a également des secteurs plus touchés que d’autres comme l’industrie qui représente 13% des projets de recrutement par secteur contre 14% en 2024.

À l’inverse dans le Doubs, les entreprises du secteur des services sont celles qui recrutent le plus avec 63% des embauches annoncées dans le département. Si en Bourgogne-Franche-Comté, du fait de la présence de la Côte d’Or, les métiers les plus recherchés sont essentiellement ceux de viticulteurs, arboriculteurs ou encore de cueilleurs, dans le Doubs, les aides à domicile et auxiliaires de vie sont les emplois les plus demandés par les entreprises (893 emplois). Les agents d’entretien de locaux sont également recherchés (818), tout comme les aides-soignants (648).

Mais les métiers qui sont le plus en recherche de main-d’oeuvre sont également ceux qui ont le plus de difficultés à recruter, et cela pour de multiples raisons comme nous l’explique Jean-François Locatelli dans notre vidéo. En Bourgogne-Franche-Comté, il s’agit des métiers recherchant notamment des techniciens, des agents de maîtrise, des employés administratifs ou encore des charpentiers. Ces difficultés de recrutement sont plus marquées dans les bassins de Pontarlier, Morteau, Montbard, Belfort, Auxerre et Louhans. Dans le Doubs, c'est l’ensemble des projets de recrutement pour le métier de coiffeur et esthéticien qui sont jugés difficiles.

Afin de répondre au mieux aux besoins des secteurs en tension, le réseau emploi offre un accompagnement proactif aux entreprises. Né de la réforme plein emploi, le réseau pour l’emploi vise à renforcer la coopération et la coordination entre les acteurs du champ de l’emploi et de l’insertion, autour d’une logique commune. Cela dans le but "de répondre aux besoins des demandeurs d’emploi, en particulier des plus éloignés de l’emploi, de prévenir les ruptures de parcours et de favoriser les recrutements grâce à l’offre de services auprès des employeurs", rappelle le site internet travail-emploi.gouv.fr.

Les entreprises sont ainsi invitées à communiquer davantage leurs besoins et de "faire appel au réseau pour l’emploi pour apporter de la visibilité à leurs offres" insiste Jean-François Locatelli. Plusieurs solutions existent, encore faut-il les connaître. C’est l’une des missions du réseau pour l’emploi de donner de la visibilité à ces solutions en construisant "des logiques d’action et de communication pour faire connaître l’offre de service des uns et des autres" conclut le directeur territorial de France Travail pour le Doubs.