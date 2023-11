Une marque de vêtements dijonnaise s’offre Mike Tyson en égérie…

Fondée en 2014 par Dany Dos Santos et Maxime Schwab, deux designers dijonnais autodidactes, Drôle de Monsieur crée des garde-robes de pièces uniques. La marque imagine les retrouvailles entre les années 70, connues pour leurs imprimés et leur design iconique, et les années 90, faisant référence aux souvenirs personnels de jeunesse des créateurs, une époque fortement influencée par l'arrivée du rap et du hip-hop en France.

Mike Tyson, un Drôle de Monsieur

C’est l’histoire personnelle de Mike Tyson qui a séduit les deux designers pour leur nouvelle campagne. ”Grandir à Brownsville n'est pas un privilège. Les opportunités de réussite sont rares. Mais avec du travail, de la détermination et une forte volonté, on peut créer son propre destin. C'est l'histoire de Mike Tyson. Né dans l'un des quartiers les plus difficiles de New York, il est devenu, après des années d'engagement, le plus jeune champion du monde des poids lourds de l'histoire de la boxe, le 22 novembre 1986, à seulement 20 ans.”, est-il écrit sur le site de la marque.

Le légendaire boxeur prête son image à ”Not from Paris Madame.”, une collection de prêt-à-porter composée d'un t-shirt à 95€, d’un hoodie (sweat à capuche) à 180€, d’une veste et d’une parka à 195€.