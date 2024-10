Une nouvelle boutique qui met les formes à la mode à Serre-les-Sapins

Une nouvelle boutique de prêt-porter féminin, spécialisée dans les grandes tailles, a ouvert le 4 octobre 2024 à Serre-les-Sapins. Située au 3 rue Champenâtre, l’enseigne Kimanify propose des vêtements jusqu’au 58 et un accompagnement personnalisé pour les clientes entièrement gratuit.

En ouvrant Kimanify, Dahvia Daoudi a pour objectif d’aider "toutes les femmes, en particulier celles qui rencontrent des difficultés à s’accepter, à se sentir belles et bien dans leur peau". Pour cela, elle redonne confiance aux femmes en leur montrant comment "magnifier leur silhouette" en utilisant les vêtements et accessoires adaptés à leur morphologie.

Une expérience shopping "sur-mesure"

Afin de "promouvoir l’acceptation de soi, le bien-être physique et mental, et de déconstruire les préjugés liés à la taille" la gérante propose à ses clientes un accompagnement personnalisé sur rendez-vous le matin ou après 18h. Pour cela, elle utilise un questionnaire qu’elle a conçu elle-même "pour mieux comprendre les attentes et besoins de mes clientes". En fonction de leurs réponses, elle propose ensuite des tenues adaptées que les clientes peuvent essayer directement en boutique. "Si elles en sont satisfaites, elles repartent avec" nous explique Dahvia qui précise que l’accompagnement, lui, n’est pas tarifé.

Le reste du temps, sa boutique est ouverte en libre accès chaque après-midi du mardi au samedi de 12h à 18h. Dahvia Daoudi dit avoir sélectionné en priorité des pièces "qui allient élégance, confort et praticité". En sélectionnant des collections "tendances et accessibles" la gérante espère que ses clientes trouveront chez elle aussi bien une tenue pour une occasion spéciale qu’un "coup de coeur" pour agrémenter une garde-robe.

Kimanify