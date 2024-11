Val-d’Usiers : l’atelier couture Silki met l’accent sur le réemploi

Après une longue carrière dans le tourisme, Elisabeth Contejean a choisi de changer de carrière professionnelle et s’est désormais tournée vers ce qu’elle aime depuis toujours : le travail du textile en général. En juin 2024, elle ouvre son propre atelier de couture dans le Val d’Usiers et propose désormais des cours et ateliers pour les particuliers ainsi que différents services de réparation.

Pour valider les compétences acquises par une pratique régulière de la couture, Élisabeth a obtenu un CAP métier de la mode vêtements flous en 2022. Son sésame une fois en poche, elle franchit le pas et se lance dans ce nouveau projet qu’elle nomme Silki, un service local "pour les habitants pour tous leurs travaux de couture : retouches, réparations, finitions de rideaux et autres objets de décoration".

Silki, c’est aussi un nouvel espace pour apprendre la couture mais aussi le tricot, le crochet ou la broderie. Autre particularité précisée par Elisabeth, "l’atelier est mobile, il se déplace au gré de vos envies pour créer des moments d’apprentissage et de partage au plus proche des personnes".

Apprendre et développer sa créativité

Avec ce nouveau lieu, Elisabeth Contejean a l’ambition de créer un service à la population locale mais aussi un lieu d’échange et de rencontres où il est ainsi proposé de développer sa créativité en acquérant ou en développant un peu de technique. La couturière n’en oublie pas pour autant les novices et propose également aux débutants d’apprendre "à dompter une machine à coudre !" Elle propose aussi des travaux de tous niveaux, pour des objets de déco, des accessoires tels que des sacs, des pochettes ou encore des vêtements. Des conseils seront prodigués pour le choix des matières premières et un accent particulier sera mis sur le réemploi de matières.

Réparer, plutôt que jeter

Très sensible aux conséquences négatives de l’industrie de la mode sur l’environnement, Élisabeth Contejean s’efforce de proposer des réparations quand cela est possible et privilégie la création avec des matières naturelles ou le réemploi. L’atelier propose en ce sens un accompagnement pour réparer ses propres objets textiles afin d’augmenter leur durée de vie.

