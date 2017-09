Groupe LERM au conseil municipal de Besançon : réaction du groupe écologiste

Toutefois les cinq conseillers municipaux écologistes, Anne Vignot, Cyril Devesa, Françoise Presse, Claudine Caulet et Anthony Poulin, se demandent si le lieu de l'annonce de cette nouvelle, le bureau de Jean-Louis Fousseret, est une "Maladresse ou un symbole volontaire ? : L'annonce qui a été faite depuis le bureau du maire ne doit pas nous faire oublier que le groupe des élus « En Marche » n’est ni majoritaire au sein du conseil municipal, ni au sein de la majorité municipale."

"Le projet de la Ville de Besançon ne doit pas être entamé par des décisions du gouvernement Macron"

Les élus écologistes, membres de la majorité municipale, déclarent que "nous continuerons le travail pour lequel nous avons été élus en 2014. Attachés à notre liberté de parole, nous resterons sur la ligne d'un projet écologique et donc social pour la Ville de Besançon et ses habitants. Les élus EELV et société civile, au sein du groupe majoritaire, "s'attacheront à ce que le projet de la Ville de Besançon ne soit pas entamé par des décisions du gouvernement Macron (emplois aidés, rythmes scolaires, compensation de la baisse des dotations par l'impôt)."

(Communiqué)