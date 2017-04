"Les Français, en mettant Emmanuel Macron au second tour, ont choisi le renouvellement des visages et d'un personnel politique usé par un bipartisme devenu de plus en plus artificiel. Mais ils n'ont pas choisi la continuité, comme en témoigne le score élevé sinon majoritaire des candidats souverainistes ou réclamant une profonde réorientation de la construction européenne. Emmanuel Macron devra s'en souvenir à l'heure des choix", écrit M. Chevènement dans un communiqué.

"Une période est close. La percée d'Emmanuel Macron a fait turbuler le système. Les forces qui ont gouverné la France depuis un demi-siècle ont dévissé. Le Parti socialiste est divisé en trois. Le cycle d'Epinay est allé à son terme logique et depuis longtemps prévisible. La droite républicaine a perdu une élection qui paraissait imperdable. Comme le PS, elle entre dans une crise profonde et sans doute durable", poursuit l'ancien ministre de l'Intérieur de Lionel Jospin, candidat à la présidentielle de 2002 (5,33%).

"Dans l'immédiat, il faut que nos concitoyens se mobilisent pour écarter Marine Le Pen au second tour. Son score sans précédent doit obliger les forces républicaines à réviser enfin leur politique, comme elles ne l'ont pas fait après 2002 pour répondre au besoin de protection qu'exprime le pays. C'est dans cet esprit que j'appelle à un vote résolu pour Emmanuel Macron au second tour", conclut M. Chevènement.

(Source AFP)