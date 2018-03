La saison de ski se poursuit à Métabief

Dates d'ouverture et de fermeture des domaines skiables :

Jusqu'au 18 mars : les trois secteurs Métabief, Piquemiette et Super Longevilles sont ouverts et reliés entre eux

les trois secteurs Métabief, Piquemiette et Super Longevilles sont ouverts et reliés entre eux Du 19 au 25 mars : ouverture des secteurs Métabief et Super Longevilles.

Selon les conditions d'enneigement.

Les pistes à petits prix

A l’occasion de la dernière semaine d’ouverture du domaine skiable alpin, Métabief propose de venir profiter des pistes à petit prix :

Du Lundi 19 au Vendredi 23 Mars : 15€ la journée (hors assurance et carte skipass)

Samedi 24 et Dimanche 25 Mars : 10€ la journée (hors assurance et carte skipass)

Tripette Cup

Le 17 mars aura lieu la Tripette Cup : une course par équipe de deux en ski, surf, mono ski ou télémark. Le but : parcourir tout le domaine le plus rapidement possible !

