Présent au Kursaal de Besançon, Denis Baud a accueilli avec joie les résultats de la présidentielle et la victoire d'Emmanuel Macron

"La première chose qui vient c'est le bonheur et la fierté de voir un président de 39 ans élu, issu d'un mouvement citoyen qui n'avait rien à voir au départ avec un parti politique classique. Pour nous qui étions au départ de cette grande marche depuis avril 2016 , on est forcément fier et heureux.

La seconde chose qui me vient c'est bien entendu la responsabilité, car Emmanuel Macron et toutes les équipes qui vont l'entourer vont avoir une responsabilité énorme. On n'oublie pas aujourd'hui qu'il y a eu environ 35 % des électrices et des électeurs qui se sont prononcés pour le Front National. Il va falloir aussi s'adresser à ces électeurs et surtout ne pas les mettre de côté et nier ce qu'il disent. Non, il faut que l'on trouve des solutions. Il va falloir expliquer les politiques de l'emploi qui vont être mises en place, les politiques de sécurité et tout ce qu'il y a dans le programme.

"Responsabilité et volontarisme"

Je suis persuadé qu'Emmanuel Macron sera un président volontaire. C'est un activiste qui va travailler au plus près avec ses ministres et qui va fixer des lignes de conduite et il faudra qu'il y ait des résultats rapides".