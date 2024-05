43 élus du Doubs appellent à voter pour Raphaël Glucksmann

Dans le cadre des élections européennes le 9 juin prochain, plusieurs élus socialistes appelle a voter dans un communiqué commun en faveur de Raphaël Glucksmann."De la composition du parlement européen dépendra la politique qui sera menée en Europe. Le groupe des socialistes et des sociaux-démocrates européens est aujourd’hui le seul à même de construire une alternance à la majorité de droite et la présidente de la commission européenne Ursula Von Der Leyen", expliquent les élus mentionnés dans le communiqué de soutien au candidat menant la liste du Parti Socialiste/Place Publique.

Selon eux, "l’Union Européenne doit désormais prendre son destin en main et devenir une puissance politique à part entière. Cela passe par la construction d’une défense commune et la production de sa propre sécurité".

Il convient également d’affirmer des valeurs "progressistes, humanistes et universalistes" : "Partout dans le monde les populismes prospèrent et dans de nombreux pays l’extrême droite accède au pouvoir, menace la démocratie et les valeurs fondamentales de tolérance et de respect des droits humains. L’Europe et ses valeurs doivent être un rempart".

Autre point important : l’industrie. "Il est temps de mettre en place une véritable politique industrielle européenne et d’adopter des mesures de justice fiscale pour garantir une répartition équitable des richesses. A ce titre, et contrairement aux dogmes de la majorité présidentielle en France, nous défendons la mise en place d’une fiscalité sur les plus hauts revenus et les superprofits des entreprises", est-il précisé.

Les élus impliqués dans ce communiqué :