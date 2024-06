5.000 personnes mobilisées à Besançon contre le Rassemblement national

Suite à l'appel de l'intersyndicale, jeunes et moins jeunes, syndiqués, militants politiques, élu(e)s et autres citoyens ont battu le pavé ce samedi après-midi pour appeler à voter contre le Rassemblement national les 30 juin et 7 juillet. De nombreux manifestant(e)s appelaient à voter pour le Nouveau Front populaire.

"R comme raciste, N comme nazi, à bas, à bas le RN et Ciotti", "la jeunesse emmerde le Front national", pouvait-on entendre entre autres slogans pendant la manifestation qui s’est achevée vers 17h30 place de la Révolution dans le calme.

