À Besançon, le restaurant végétarien l’Unalôme certifié Maître restaurateur 

Après un audit de contrôle réalisé par un organisme indépendant, le préfet du Doubs a accordé la certification de Maître restaurateur à l’Unalôme, ouvert depuis 2021 rue Rivotte à Besançon et proposant une cuisine végétarienne, éthique et créative.

”Cette certification est une reconnaissance objective de la qualité de notre travail et de nos engagements en faveur d’une cuisine entièrement maison”, se réjouit Thibaut. ”Nous accordons une importance primordiale à la qualité et à la provenance des produits que nous servons”, ajoute-t-il, ainsi qu’à ”l’impact environnement et social du restaurant”.

