À la Maison Grandvoinnet, les fêtes font décoller les papilles !

Nouvelle distinction par le Club de Croqueurs de Chocolat

Bruno Grandvoinnet a été primé par le Club des Croqueurs de Chocolat en octobre 2022. Il a de nouveau reçu la distinction "Tablette d’argent" ("à croquer passionnément"). Le guide du Club des Croqueurs de Chocolat sélectionne les meilleurs chocolatiers de France et du monde entier. Ils sont 135 cette année à figurer dans le guide de l'édition 2023.

Un bonbon chocolat Oabika unique

En tant que partenaire Valrhona depuis plus de 30 ans, l’équipe de la pâtisserie Grandvoinnet utilise dans certaines de ses recettes, desserts et bonbons au chocolat, l’Oabika de Valrhona, un concentré de jus de cacao, issu du mucilage de cacao, cette pulpe blanche encore peu valorisée qui protège les fèves dans la cabosse.

Bruno Grandvoinnet, avec sa cheffe chocolatière, Angélyne Ferrier, a élaboré le "bonbon chocolat Oabika" qui a été dégusté "à l’aveugle" par les membres du jury du Club des croqueurs de chocolat : il s’agit d’une ganache chocolat noir Komuntu 80% (nouvelle couverture responsable de Valrhona) associée à une gelée d’Oabika, enrobée de chocolat noir.

"Rien ne se perd tout se transforme"

Ce précepte est plus que jamais d’actualité dans les boutiques Grandvoinnet, aussi bien pour ses emballages en papier cacao que pour les matières premières avec l’Oabika, créés tous les deux à parti de la cabosse de cacao. Les chocolats sont emballés dans du papier cacao et la cabosse retrouve ainsi son usage original : protéger le chocolat !

Les coffrets de bonbons chocolat, en plus d’être élégants, sont respectueux de l’environnement.

La bûche "Mandaline" et la bûche "tourbillon de saveurs", sans gluten, nouvelles vedettes des fêtes

Cette année, la Maison Grandvoinnet propose une bûche confectionnée avec des produits français et locaux pour cette fin d’année, il s’agit de la bûche Mandaline. Elle marie un crémeux au chocolat et une mousse à la mandarine accompagnée d’une ganache montée au rooibos "Guitare & Sombrero" à base de papaye et de figue de cactus de la Maison LaGrange à Marnay.

La bûche Tourbillon de Saveurs quant à elle porte bien son nom : croustillant de corn flakes, biscuit moelleux aux amandes, compotée de framboises, mousse à la pistache, ganache montée à la vanille de Madagascar.

Sept autres bûches délicieuses aux parfums variés satisferont petits et grands palais à découvrir à la Maison Grandvoinnet. Pour le Nouvel An, la plupart de ces bûches pourront être déclinées en entremets.

C’est le moment de passer commande !

Des gâteaux en veux-tu, en voilà !

La Maison Grandvoinnet propose une multitude de gâteaux individuels. Selon les inspirations de l’équipe dirigée par Bruno Grandvoinnet et de sa cheffe pâtissière Manon Brocard, les saveurs évoluent au gré des saisons.

Un autre dessert est ainsi à base d’infusion de la Maison LaGrange, : le gâteau individuel "Saveurs d’automne" composé d’un fond de pâte sucrée, crème de noix avec ses morceaux, ganache montée à l’infusion "Mont Erable" (pomme, noix et amande), confit de figues à la framboise.

Du Paris-Brest revisité en Paris-Doubs, en passant par l’incontournable "Infiniment chocolat" inspiré par Pierre Hermé, mentor de Bruno Grandvoinnet, les saveurs sont au rendez-vous !

À découvrir sans modération !

Des idées cadeaux gourmands à la Maison Grandvoinnet !

En panne d’idées cadeaux pour Noël ? La Maison Grandvoinnet est là pour vous aider ! Boîtes de chocolats, ganaches et/ou pralinés ; Belles Comtoises, les petites vachettes belles à croquer ; Orangettes ; Chaprinettes, tendre ganache à l'orange légèrement aromatisée au Grand-Marnier enrobée de chocolat noir et trempée dans le sucre glace, recette inventée il y a 35 ans par Florent Grandvoinnet, le père de Bruno ; Papillotes praliné chocolat au lait ou chocolat noir, emballées une par une avec amour ; Délicieux rochers pralinés aux grains de noisettes, etc.

Toute l’équipe de vente se fera un plaisir de vous accueillir pour vous servir et vous conseiller.

Les macarons, toujours à l’honneur…

En coffret par 8, 12, 16 ou 24, les macarons de la Maison Grandvoinnet restent un classique toujours agréable en cette fin d’année. Avec leurs 18 parfums, ils séduiront tous les palais au goûter ou après un repas de fête !

Le Macad’or au champagne reste aussi d’actualité en ces fêtes de fin d’année, en petits coffrets spécifiques de 8 macarons.

Les Alpagas, en direct du Mexique

Après un voyage au Mexique cet été, les Alpagas, petites guimauves à la vanille de Tahiti enrobées de chocolat au lait ou chocolat noir, cousin des classiques oursons, sont de retour pour Noël dans leur emballage au paysage enneigé. Ces guimauves toutes douces restent disponibles dans leur belle boite d’origine par 6 ou par 12.

Le cadeau parfait pour régaler petits et grands gourmands !

Infos +

Bruno Grandvoinnet a ouvert une nouvelle boutique à Arbois, située en face de la mairie, au 7 rue de l’Hôtel de Ville, en association avec une ancienne et fidèle salariée Mélanie Teles, qui gère la boutique et apporte son savoir-faire de pâtissière en plus des produits de la Maison Grandvoinnet. De belles salles sont à découvrir pour savourer un petit dessert avec une boisson ou manger le midi. Une grande salle peut être aussi réservée pour les entreprises et groupes.

Ouvert du mardi au vendredi de 7h30 à 19h00, le samedi de 8h00 à 19h00 et le dimanche de 8h00 à 13h00.

