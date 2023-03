À la Maison Grandvoinnet, Pâques vous en fait voir de toutes les couleurs !

Une délicieuse odeur de chocolat, des formes variées, des couleurs et des créations, voilà tout ce qui vous enchante lorsque vous passez les portes de l'une des boutiques Grandvoinnet. Avec les moulages en chocolat et les confiseries on en prend plein les yeux… Plein de bonnes choses n’attendent que vous pour être croquées !

La créativité et l’imagination à l’honneur pendant les fêtes de Pâques

Toute l’équipe de la pâtisserie-chocolaterie Grandvoinnet est d’ores et déjà à pied d’œuvre pour imaginer et confectionner une multitude de moulages en chocolat de toutes sortes et toutes tailles, pour tous les budgets.

Cette année, le thème les animaux de la ferme a été retenu par Cathy, l’épouse de Bruno Grandvoinnet et Angélyne Ferrier, cheffe chocolatière.

Et des petits noms ont été donnés à ces bestiaux : Pascal le cheval, Louison le mouton, Raymond le cochon, Henriette la vachette, Martin le lapin, Mimi la souris ou encore Lucien le chien sont tous là pour accompagner Xavier le fermier. Mais la créativité est sans limite et les idées fusent : de la poule et du poisson classiques à la licorne, la chouette et au dinosaure, des dizaines d’animaux sont créés.

Tous faits maison, ils sont garnis de confiseries Valrhona délicieuses et variées qui sont aussi proposées en sachets et autres emballages cadeaux. Il y en aura pour tous les goûts, petits et grands ne sauront plus où donner de la tête !

Faire du bien avec du bon

Bruno Grandvoinnet s’est engagé auprès d’une association, Handi-Sensations, en faveur des enfants différents, atteints de maladie comme des troubles envahissants de développement (autisme), ou autres handicaps.

Cette association propose à des enfants atteints de troubles mentaux ou physiques de faire des activités accessibles avec des voitures sportives sur circuit ou autres terrains afin de les sortir de leur quotidien.

Passionné de Porsche, Bruno Grandvoinnet fabrique des Porsche en chocolat. Et pour Pâques il a fourni un bon nombre de ce modèle de voiture en chocolat à Handi-Sensations pour qu’elles soient vendues lors d’une action au profit de l’association et ainsi financer une partie de leurs activités.

Quoi de mieux, grâce à ce partenariat, que de faire du bien avec du bon !

Les Belles Comtoises, cadeau régional par excellence

Depuis de plus de 20 ans, en tant que Maîtres chocolatiers de père en fils, la Maison Grandvoinnet propose Les Belles Comtoises, des petites vaches belles à croquer.

Extrêmement gourmandes, gorgées de praliné noisette et enrobées de chocolat blanc, lait et noir. Elles sont disponibles en réglettes de 6, boîtes de 12, 20 ou 30, vous n'aurez qu'à choisir votre troupeau.

Le cadeau régional par excellence qui fera plaisir à coup sûr !

Gâteaux de voyages à découvrir

Ils s’appellent Piémont, Extra-Bitter orange, Pélican et Caramello. Le premier lancé a été le piémont et, en raison du succès remporté, des déclinaisons ont vu le jour. Au salon de thé, comme à emporter, ces délicieux petits gâteaux de voyage qui peuvent se conserver plusieurs jours à température ambiante, plaisent beaucoup.

Sur une base de financier aromatisé au citron, à l’orange, à la vanille ou au chocolat, ils sont agrémentés d’une ganache et de fruits secs ou de croustillants. Ils sont aussi commercialisés en grand format pour 6 à 8 personnes et en mini-version dans le cadre d’un assortiment de 8 pièces, tellement mignons !

Pour le printemps, une nouvelle gamme de gâteaux individuels et entremets

Toujours à la recherche de nouveautés à proposer aux fins gourmets, Bruno Grandvoinnet et sa cheffe pâtissière, Manon Brocard, ont remis au goût du jour certains desserts de la gamme existante et fait de nouvelles créations gourmandes.

Avec l’arrivée du printemps, la rafraichissante tarte infiniment fraise et le surprenant Mango-Tango ont fait leur entrée dans la vitrine.

La tarte infiniment fraise avec sa ganache montée à la menthe et sa mousse à la fraise sur un fond de pâte sucrée et un biscuit citron vous fera fondre de plaisir.

Quant au Mango-Tango, ce gâteau vous propose un voyage exotique avec ses mangues rôties au fruit de la passion, sa ganache montée à la vanille de Madagascar sur son biscuit croustillant au corn flakes.

À découvrir parmi tous les autres desserts, sans oublier les boîtes d’assortiments de mignardises par 12 ou 20 pièces.

Ouvertures spéciales

Un cadeau ou un dessert de dernière minute ? La boutique de la Maison Grandvoinnet à Besançon est ouverte tous les dimanches matin toute l’année et sera ouverte les dimanche et lundi de Pâques de 8h30 à 13h00, tout comme la boutique Cacao.T à Arbois.

Infos +

Structure Handi-Sensations :

Association Gallaire Team Racing Structure

17 rue Pasteur 70220 Fougerolles

06 74 99 08 74

gallaire.team.racing@orange.fr

https://www.jp-gallaire.com

