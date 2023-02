Agriculture : à quoi sert la Région Bourgogne Franche-Comté ?

De la formation à la transition énergétique, du développement économique aux transports, des lycées à l’agriculture, de la jeunesse aux fonds européens, en passant par le sport et le tourisme, elle intervient dans le cadre de ses compétences obligatoires, facultatives et partagées avec les autres collectivités.

La Région a vu ses pouvoirs renforcés en matière de développement économique et d’aménagement durable du territoire. Elle est devenue l’autorité organisatrice des transports sur le territoire. De nouvelles compétences lui ont été transférées : la gestion des transports scolaires et interurbains et le Centre de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS) dont elle est devenue propriétaire.

Focus sur l’agriculture

La Bourgogne-Franche-Comté est une grande région rurale et agricole, riche de diversités et de produits de qualité, mondialement connus et reconnus. L’agriculture y occupe d’ailleurs 50 % du territoire régional et près de 50.000 salariés. La Région, fort de ce constat, de ces forces et en prenant en compte les changements et les défis à venir, a décidé de réagir et d’agir.

Elle intervient déjà techniquement et financièrement en soutenant l’installation des jeunes agriculteurs, en accompagnant la compétitivité des filières et la promotion des productions locales ou en structurant l’agriculture biologique. Elle entend aussi développer les circuits de proximité, qui permettent une meilleure rémunération des producteurs. Le bâti n’est pas oublié avec le subventionnement de la modernisation des bâtiments d’élevage. La recherche, l’innovation, l’expérimentation et la diffusion des connaissances sont enfin des éléments clés valorisés pour assurer des modèles de production plus vertueux, adaptés à la lutte déclarée contre le changement climatique.

5 millions d’euros supplémentaires par an

Pour le mandat en cours, la Région s’est fixée de nouveaux objectifs, en consacrant une enveloppe supplémentaire de 5 M€ par an à l’agriculture et en renforçant ses équipes avec plus d’une soixantaine d’agents recrutés pour traiter les milliers de dossiers à traiter :

contribuer au renouvellement des générations grâce au versement de la « Dotation Jeunes Agriculteurs » à partir de 2023,

mener une politique différenciée pour tenir compte des disparités régionales, en lançant des audits destinés à construire des programmes d’action territorialisés, en lien avec la profession et les acteurs publics locaux,

défendre une juste rémunération des agriculteurs en s’appuyant sur la constitution de « signes de qualité » à même de générer de la plus-value. La Région continuera d’œuvrer à la constitution de réseaux de commercialisation et de vente directe sur les territoires. Cela passe notamment par une expérimentation sur l’alimentation de proximité dans les lycées, mais aussi par un soutien aux acteurs qui innovent dans ce domaine.

accompagner la transition écologique en soutenant les acteurs de l’innovation dans l’expérimentation et la diffusion de pratiques nouvelles transposables, et la filière biologique, de la production à la transformation, afin de sécuriser les débouchés.

utiliser au mieux les fonds européens du FEADER, dont la Région aura désormais la gestion, pour concrétiser les projets liés aux mutations de l'espace rural et de l'agriculture. Une attention particulière sera accordée aux mesures en faveur de la transition écologique et énergétique (agroécologie, stockage du fourrage, adaptation aux aléas climatiques).

Une envelopper européenne de 254 millions d’euros pour l’agriculture en Bourgogne Franche-Comté

2023 marque le début de la nouvelle programmation FEADER (fonds européen agricole pour le développement rural), avec un rôle renforcé pour la Région dans la gestion des mesures d’investissement. Cette programmation s’inscrit dans le cadre du "Pacte Vert européen". 40% du budget de la Politique Agricole Commune (PAC) permettra de soutenir la lutte contre le dérèglement climatique.

Pour la Bourgogne-Franche-Comté, l’enveloppe FEADER représente 254 M€

Ce programme européen accompagnera et encouragera le « produire et transformer local ». La mesure « dotation jeunes agriculteurs », finançant leur installation, mobilisera pour sa part 37 M€ pour les 5 années, auxquels la Région ajoutera 24 M€ de cofinancement, avec une attention particulière accordée aux territoires les plus fragiles.

Le soutien aux industries agroalimentaires du territoire sera enfin renforcé, avec 27 M€ de FEADER et 15 M€ de cofinancement régional.

La Bourgogne-Franche-Comté au Salon de l’agriculture à Paris

Pour savourer toute la qualité des produits régionaux, rendez-vous au salon de l’agriculture de Paris, porte de Versailles, du 25 février au 5 mars 2023. La Bourgogne-Franche-Comté sera bel et bien présente sur le hall des régions et sur le hall de l’élevage. Au menu : dégustation de fromages, de vins (avec modération), de viande et de tout ce que notre territoire terrien sait magnifiquement sublimer. Les races montbéliarde et charolaise seront logiquement à l’honneur.