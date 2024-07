Benoît Vuillemin dément toute main tendue de la part des LR

C’est une histoire à dormir debout… Quand Les Républicains, en particulier Jacques Grosperrin, le sénateur du Doubs, affirme "avoir tendu la main" à Benoît Vuillemin, le candidat en question, affirme n’avoir jamais eu ce genre de proposition… Bien au contraire : "Nous nous sommes effectivement rencontrés mardi midi. Il (J. Grosperrin) est venu me dire que Monsieur Roy ne me soutiendrait pas (…) me tendre la main, j’aimerais savoir laquelle... Et surtout le faire le lendemain alors que les inscriptions aux candidatures depuis hier 18h00, c’est se moquer du monde", explique Benoît Vuillemin.

