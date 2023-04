C'est parti pour le premier service de Loiseau du temps à Besançon

Avec 1.000 réservations reçues en trois jours, les clients du premier service du restaurant Loiseau du temps à Besançon, faisaient visiblement partis des plus chanceux à avoir réussi à obtenir une table pour le déjeuner de ce vendredi midi.

Après un briefing mené par Hortense Gauthier de Lahaut, et Eric Goettelmann, sommelier, sous l’oeil avisé de Bérangère Loiseau, vice-présidente du groupe, l’équipe a pu accueillir les premiers clients.

Au menu, les convives ont eu le choix entre la carte et le menu déjeuner composé d’un Poireaux vinaigrette, comté affiné, vinaigre au son de moutarde en entrée, d’une Truite du Jura, betterave cuite et crue ou d’une poitrine de porc croustillante, pomme purée et jus de cochon en plat et d’un dessert au choix.