Le ministre a souhaité "que l'augmentation des billets soit en tout cas inférieure à l'inflation". "Et surtout que ceux qui ont besoin du train au quotidien, les plus modestes, les jeunes qui utilisent les Ouigo par exemple, soient protégés", a-t-il indiqué sur le plateau du Grand jury RTL-LCI-Le Figaro. Mi-septembre, le patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou avait assuré que la facture d'électricité pour SNCF Voyageurs devrait augmenter de 1,6 à 1,7 milliard d'euros en 2023.

"Si on répercutait directement (cette hausse) sur le coût du billet, on serait amené à augmenter les billets de TGV de 10%", avait assuré M. Farandou, parlant d'un rapide "calcul de coin de table". Il avait également tenu à rassurer en promettant que la SNCF ne répercuterait "pas 100% des coûts sur les clients".

Clément Beaune a également évoqué la hausse des prix des péages qui doit avoir lieu en 2023 et a dit espérer qu'elle se situe en deçà de l'inflation."Il n'y aura pas d'augmentation de 7 à 8%, ce n'est pas possible", a promis le ministre.

"Ça sera une hausse plus importante certainement - parce qu'on a connu une inflation élevée - que les 2% de 2022, mais ce sera dans cette fourchette-là", soit entre 2 et 8%, a-t-il précisé. Des discussions sont actuellement en cours entre le gouvernement et les sociétés d'autoroutes, a indiqué Clément Beaune.

(AFP)