Déficit : la France a demandé un délai supplémentaire pour l’envoi de son plan à Bruxelles

Du 2 septembre au 4 octobre 2024, la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) donne la voix aux citoyens. Grâce à une campagne de participation citoyenne, ceux-ci pourront alors proposer aux magistrats de la Cour des comptes des idées de contrôle de l’utilisation de l’argent public via une plateforme en ligne.