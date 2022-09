Octobre Rose, c’est le mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein. Depuis 2004, en France, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées tous les deux ans à réaliser leur mammographie de dépistage. Cette année encore, le Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRCDC) rappelle l’importance de réaliser son test.

Le docteur Raouchan Rymzhanova-Coste, médecin directeur du centre de coordination du dépistage des cancers de Bourgogne-Franche-Comté, situé rue Paul Bert à Besançon, a été très clair : "L’objectif général est d’atteindre un taux de 70 % de dépistage pour réduire de 30 % le taux de mortalité par cancer du sein."

Lors de la période 2020 - 2021, le taux national de participation était de 46,6 %. Dans la région, pour la même période, ce dernier s’élevait à 52,7 %. Ce qui reste "trop peu".

En effet, pour le médecin, même si l’existence de ce dépistage organisé est désormais connue du grand public, la situation observée nécessite de poursuivre les efforts auprès de l’ensemble de la population : "Il faut rappeler que le cancer du sein, c’est 58.000 nouveaux cas par an. Il s'agit du cancer le plus mortel, devant le cancer du poumon. Une tendance qui pourrait s’inverser avec les années."

Quels conseils pour éviter le cancer de sein ?

En abordant la question, le docteur Rymzhanova-Coste a tout de suite pris l’exemple des pays nordiques : "Là-bas, on est sur un taux de dépistage de 80 % ; les gens sont beaucoup plus sensibilisés. La démocratisation de la pratique du sport joue beaucoup. On peut éviter 40 % des cancers du sein avec un mode de vie sain. Avec une activité sportive, donc, mais aussi en évitant l’alcool, la sédentarité et l’obésité."

Le dépistage reste toutefois le meilleur moyen de prévenir le cancer du sein. Tous les deux ans, les femmes de 50 à 74 ans résidant en Bourgogne-Franche-Comté reçoivent à leur domicile une invitation. Celle-ci leur permet de bénéficier d’un examen chez un radiologue agréé, pris en charge à 100 % par l’Assurance maladie et sans avance de frais. Lors de cet examen, le docteur Rymzhanova-Coste précise qu’il est "important d’apporter ses anciennes mammographies".

"Il faut savoir que toutes les mammographies, dans le cadre du dépistage organisé, sont regroupées chez nous, puis relues une seconde fois par un cardiologue différent. Après cette deuxième lecture, 5 % des cas peuvent encore être diagnostiqués. Cette pratique n’existe pas hors dépistage organisé." - Docteur Raouchan Rymzhanova-Coste

La radio est complétée d’un examen clinique (palpation des seins) par le radiologue, et parfois d’examens complémentaires, comme une échographie.

En 2022, Octobre Rose sera "connecté" !

Du 3 au 30 octobre, un grand défi connecté, entièrement gratuit, sera proposé par le CRCDC. Il s’adressera à toutes et tous. Le but sera de réaliser, en équipe de cinq personnes maximum, le plus de pas chaque jour, en courant ou en marchant. Chaque semaine, de nouveaux challenges auront lieu afin de récolter le plus de points possibles. La récompense est symbolique, celle d’avoir pratiqué une activité physique régulière et d’avoir participé à la promotion du dépistage du cancer du sein.

Pour participer, vous pouvez dès à présent télécharger l’application dédiée sur l’AppStore et Google Play : Kiplin. Une fois connecté, il suffit d’ajouter un jeu et de rentrer le code "CRCDCBFC22". Différents défis seront proposés, comme des quizz et des objectifs à atteindre (par exemple, réaliser plus de 8.000 pas sur une journée). Un classement en temps réel individuel et par équipe sera affiché. "C’est une belle occasion de faire gagner le Doubs !" plaisante le docteur Rymzhanova-Coste.

De nombreux autres événements seront organisés à travers toute la Bourgogne-Franche-Comté au mois d'octobre, pour sensibiliser et toucher le maximum de populations possibles.

