Octobre Rose 2022 : des événements organisés dans 27 communes du Doubs

Tous au long du mois d'octobre, plusieurs événements de sensibilisation au dépistage du cancer du sein seront organisés en Bourgogne-Franche-Comté. Dans le Doubs, 27 communes accueilleront des stands et proposerons des conférences, des marches, des animations ou encore des ateliers.

La liste complète du programme de l'opération Octobre Rose 2022 dans le département est à retrouver ci-dessous.

Programme par commune :

Dans tout le département (et toute la région) :

- du 3 au 30 octobre : « Connectons-nous pour Octobre Rose - Ensemble, marchons pour le dépistage » - défi connecté

Audincourt :

- 9 octobre : stand de sensibilisation lors de l’Audincourtoise - départ de la place du marché - à 10 heures

- 12 octobre : stand de sensibilisation lors du forum Tip-Top la Forme - après-midi

Amancey :

- 13 octobre : stand de sensibilisation - Maison de services au public - matin

Baume-les-Dames :

- 14 octobre : conférence de la Ligue contre le cancer de Besançon

- 16 octobre : marche Rose et stands d’information - de 9 heures à 16 heures

Besançon :

- 2 octobre : stand d’information dans le village santé du trail Les Foulées Roses - Fort de Bregille - le matin

- 3 octobre : stand de sensibilisation - Maison de services au public de Planoise

- 5 octobre : stand de sensibilisation - polyclinique de Franche-Comté - toute la journée

- 8 octobre : Dragon Ladies - centre-ville - de 10 heures à 16 heures

- 19 octobre : ateliers Octobre Rose - lycée Saint-Jean - matin

- 21 octobre : stand de sensibilisation - Maison de santé Vauban

- 28 octobre : spectacle en faveur d’Octobre Rose - Grand Kursaal - à partir de 20 heures

Bethoncourt :

- 17 octobre : atelier de prévention et initiation à l’autopalpation - CCAS - de 14 heures à 17 heures

Chenecey-Buillon :

- 12 octobre : conférence Centre régional de coordination des dépistages des cancers et Ligue contre le cancer de Besançon - à partir de 19 heures

Doubs :

14 octobre - Marche Rose et stands de prévention - place de la Mairie - départ à 18 heures

Frasne :

- 22 octobre : conférence sur le dépistage du cancer du sein - à partir de 15 h 30

- 26 octobre Marche Rose et stands de prévention - à partir de 17 heures

Grand-Charmont :

- 4 octobre : Marche rose - départ de la salle Kauffman - à 9 heures et 9 h 30

- 21 octobre : Stand de prévention - Frip’Vie - matin / stand de prévention - ville et PMI - après-midi

Maîche :

- 17 octobre : conférence sur le dépistage du cancer du sein - en soirée

Mandeure :

- 11 octobre : conférence de la Ligue contre le cancer de Montbéliard - salle des fêtes-polyvalente - à partir de 20 heures

- 13 octobre : atelier de prévention et animations - MFR de Mandeure - après-midi / Marche Rose aux flambeaux - départ du parking de la mairie - à 20 heures

- 14 octobre : animations (zumba, tombola, ...) et stand de prévention et sensibilisation à l’autopalpation - MFR de Mandeure - de 15 heures à 17 heures

Montbéliard :

- 6 octobre : thé dansant - Résidence Bossière - de 14 heures à 17 h 30

- 8 octobre : marche-concours Octobre Rose - centre-ville - de 14 heures à 17 heures / ciné débat avec la MGEN et la Ligue contre le cancer - Bains douches - à partir de 18 heures

- 20 octobre : Marche Rose - Pays de Montbéliard Agglomération - départ à 12 h 15 / Atelier Octobre Rose pour les agents de Pays de Montbéliard Agglomération - à partir de 14 heures

- 25 octobre : stand d’information - marché de Montbéliard - de 9 h 30 à 11 h 45 / Ateliers de sensibilisation pour les agents du CCAS - après-midi

Morteau :

- 12 octobre : marche-course Crazy Pink Run - centre-ville - soirée

Mouthe :

- 8 octobre : Marche Rose et stands d’information - source du Doubs - fin d’après-midi

Ornans :

- 9 octobre : marche-course - place Courbet - de 14 h 30 à 18 heures

- 13 octobre : stand de sensibilisation - Maison de services au public - après-midi

Pont-de-Roide :

- 4 octobre : Marche Rose et stand de prévention - devant la maison de santé - à partir de 14 heures

Pontarlier :

- 5 octobre : marche-course Crazy Pink Run - centre-ville - soirée

- 26 octobre : stands sensibilisation - CHI Pontarlier - de 14 heures à 16 h 30

Pouilley-les-Vignes :

- 16 octobre : Marche Rose

Sainte-Suzanne :

- 15 octobre : Marche Rose - centre-ville - à 14 heures

Saint-Vit :

- 22 octobre : village santé - Super U - 9 heures à 12 heures / Marche Rose - Moulin du Pré - à 14 heures

Sancey :

- 26 octobre : stand de sensibilisation - Foire mensuelle

Saône :

- 15 octobre : Marche Rose et stand de sensibilisation à l’autopalpation - Espace du Marais - de 14 heures à 18 heures

- 19 octobre : conférence Octobre Rose - salle Guinemaud - à 20 heures

Seloncourt :

- 19 octobre : Marche Rose - départ à 14 heures

Sochaux :

- 29 octobre : Marche Rose

Valdahon :

- 30 septembre : Marche Rose et stands d’information - centre-ville - à 18 h 30

- 3 et 4 octobre : stand de prévention, initiation à l’auto-palpation et casque de réalité virtuelle - centre de radiologie de Valdahon

Valentigney :

- 12 octobre : Marche Rose - à 14 heures

Voujeaucourt :

- 21 octobre : stand de prévention - devant le magasin ATAC - de 9 h 30 à 12 heures / marche gourmande - départ du magasin ATAC - à 18 heures