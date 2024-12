Propos sur les Premiers ministres : le président du Mouvement Franche-Comté porte plainte contre Hasni Alem

L’article publié le 17 décembre 2024 sur maCommune.info concernant l’élu bisontin Hasni Alem, n’a pas laissé de marbre le mouvement Franche-Comté qui a aussitôt décidé de réagir.

Après un premier communiqué envoyé le 17 décembre 2024 dans lequel Jean-Philippe Allenbach exige la démission de l’élu communiste, un second a cette fois été envoyé ce mercredi 18 décembre dans lequel il est stipulé qu’ "après consultation de leur conseil juridique, le Mouvement Franche-Comté et Jean-Philippe Allenbach, personne de peau blanche et âgée de plus de 70 ans, ont décidé de porter plainte auprès du procureur de la République à l'encontre de Hasni Alem pour propos racistes anti-blancs et anti-vieux".

Déjà offensé par le fait d’avoir vu sa proposition, de renommer la place de la Révolution en place Charles Quint, être taxée "d’idée à la con" par l’élu, Jean-Philippe Allenbach pointe cette fois du doigt la prise de position "publique" d’Hasni Alem envers les "blancs de plus de 70 ans" et la qualifie d’ "honteuse pour notre ville".

Et de conclure par le fait de s’étonner que "Mme Vignot n'ait pas jugé utile jusque-là de condamner officiellement les propos pourtant éminemment racistes de son adjoint Hasni Alem".