Don de plasma : l’EFS rappelle que “les patients ont besoin de vous”

La grande campagne de communication "Tout Besançon Donne", organisée par l'Établissement français du sang (EFS) du 12 février au 12 mars 2025, a rencontré un franc succès. Grâce à l'implication de nombreux acteurs locaux et de six ambassadeurs engagés, les dons de sang et de plasma ont dépassé les prévisions initiales.