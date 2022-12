Don du sang : l’EFS sonne l’alerte

Virus hivernaux, contexte socio-économique, conditions météorologiques ou encore reprise du Covid : de nombreux facteurs expliquent la baisse de la fréquentation des collectes de sang ces dernières semaines. L’appel à la mobilisation lancé auprès des donneurs la semaine dernière "est resté sans effet". Le niveau des réserves de sang chute toujours dangereusement : moins de 80 000 dons de sang sont aujourd’hui disponibles, alors qu’il en faudrait plus de 100 000.

Les collectes se poursuivent entre Noël et nouvel an

La situation est particulièrement inquiétante pour François Toujas, président de l’ EFS qui indique que "la fréquentation de nos collectes est trop faible et les perspectives à venir en début d’année sont mauvaises dans un contexte toujours plus difficile (crise énergétique, climat social, etc.)". Il rappelle que Les collectes de sang se poursuivent, "y compris entre Noël et le réveillon, il faut s’y rendre !" L’EFS lance ainsi un "appel à toutes et tous pour répondre aux besoins immédiats, mais aussi pour anticiper le début d’année, qui s’annonce complexe".

L'EFS appelle à une mobilisation massive

À travers cette nouvelle alerte, l’EFS demande "à l’ensemble des citoyens éligibles au don de se mobiliser massivement". Si la situation ne s’améliore pas à très court terme, l’EFS pourrait être en difficulté pour fournir les produits sanguins aux établissements de santé.

L’établissement tient à rappeler que "la transfusion sanguine est une réponse thérapeutique qui n’a aucune autre alternative". 10.000 dons sont nécessaires chaque jour pour soigner les patients, pour lesquels les transfusions sanguines sont indispensables pour être soignés.

Comment agir ?