Expirez mieux… et mourez plus tard !

On vous a toujours dit de bien inspirer pour vous détendre… Mais connaissez-vous le vrai pouvoir de l'expiration ? Parce que oui, c'est agréable de remplir ses poumons, mais si vous ne les videz pas bien, c'est sûr, ça coince quelque part !

Il y a un fait scientifiquement prouvé qui fait tousser : perdre 10 % de votre capacité à expirer peut réduire votre espérance de vie de 30 % ! Et devinez quoi ? Le stress et l’âge nous transforment en ballons de baudruche mal gonflés : du souffle coincé, des tensions partout et un mental en apnée. Vous êtes en mode survie.

Vous l'avez compris : l’expiration, c’est la clé. Pour quelles raisons ? Parce qu'elle permet de vider plus d'air vicié et de remplir vos poumons de frais. Parce que vos organes sont alors mieux oxygénés. Parce qu'elle joue sur les boucliers naturels levés par les peurs et les stress. Parce qu’elle détend le corps et l’esprit. Parce qu’un souffle libre signifie un mental plus clair et une meilleure présence à soi et au monde. Ça fait beaucoup de bonnes raisons de pratiquer.

La méthode coach-respiration®, que vous connaissez bien maintenant, est une des solutions pour réapprendre à retrouver les bonnes gestuelles respiratoires. Unique et révolutionnaire, elle facilite le réapprentissage d'une expiration douce, profonde, bienfaisante, pour le corps comme pour l'esprit. C'est facile, simple, accessible à tous et sans danger. Prochaine séance collective découverte : le samedi 19 avril matin. Et bientôt : les séances en plein air pour se remplir des belles énergies du printemps !

Et si vous testiez, là, tout de suite, un exercice simple et ultra-efficace pour libérer votre souffle ? Lien vers l’exercice : https://youtu.be/AlECFjbYj_8

Allez, on souffle un grand coup… et on clique !