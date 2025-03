Foodwatch épingle et interpelle Annie Genevard sur le nutri-score

Le logo nutritionnel, créé en France et adopté par sept pays européens, a vu son algorithme évoluer et est désormais plus sévère avec les produits trop gras, trop sucrés, trop salés. Une mesure qui pour Foodwatch, ne serait "pas du goût de la ministre" qui "bloquerait la signature de l’arrêté ministériel" qui doit permettre le déploiement de ce nouveau Nutri-Score sur les produits alimentaires.

D’après l’organisation, elle reprendrait à son compte les arguments des lobbies des produits laitiers et de la charcuterie, "sans complexe et sans considération pour la santé publique et pour la science".

En réaction, Foodwatch a donc lancé une action d’interpellation qui demande à la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, de revenir à la raison au sujet du Nutri-Score. Outre cet appel à la mobilisation citoyenne, Foodwatch a aussi cosigné une lettre ouverte au Premier ministre, François Bayrou, avec l’union d’associations France Assos Santé et le Réseau Action Climat pour qu’il enjoigne sa ministre de l’Agriculture à signer l’arrêté ministériel au plus vite.