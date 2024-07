Guéguerre entre Benoît Vuillemin et Les Républicains : Jacques Grosperrin veut ”calmer le jeu”

Depuis mardi 2 juillet, Benoît Vuillemin, candidat Renaissance au premier tour des élections législatives dans la 2e circonscription du Doubs, ayant décidé de se retirer de la triangulaire au second tour pour faire barrage au Rassemblement national, a dit ”regretter” de ne pas être soutenu par Les Républicains pour le second tour. Ce à quoi Ludovic Fagaut et Jacques Grosperrin ont répondu lors d’une conférence de presse mercredi 3 juillet en affirmant qu’une ”main tendue” avait été présentée, mais refusée par le candidat. Ce à quoi Benoît Vuillemin avait de nouveau réagit en réaffirmant ne jamais avoir eu ce genre de proposition.

"Dépasser cette rancoeur"

Pour clore cette histoire qui n’intéresse pas les électrices et les électeurs, puisque les enjeux du deuxième tour sont, plus que jamais, importants, Jacques Grosperrin nous a fait part de son souhait de réagir une dernière fois pour ”calmer le jeu”. Il insiste cependant en réaffirmant qu’une proposition ”claire et nette” a été adressée à Benoît Vuillemin lundi 1er juillet, en fin de matinée, dans un restaurant à Besançon, mais qu’il faut ”dépasser cette rancoeur” en vue des prochaines échéances politiques et électorales, comme une éventuelle prochaine dissolution de l’Assemblée nationale afin que "la droite républicaine travaille ensemble". (réaction à écouter ci-après)