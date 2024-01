Immigration : LR demande la convocation de Moscovici par la Commission des finances

"La mission de la Cour des comptes c'est d'assister le Parlement", a affirmé M. Marleix lors d'une conférence de presse où il a annoncé qu'il allait écrire dans l'après-midi à Eric Coquerel (LFI), le président de la Commission des finances, pour qu'il convoque M. Moscovici.

Le député LR faisait allusion à un rapport des sages de la rue Cambon dont la publication a été reportée du 13 décembre au 4 janvier pour qu'elle ne coïncide pas avec l'épineux débat au Parlement sur la loi immigration. M. Marleix demande que M. Moscovici "vienne expliquer aux parlementaires qu'ils étaient trop immatures, +trop cons+ pour comprendre un rapport de la Cour des comptes".

"C'est emblématique d'un certain décalage dans notre pays entre une prétendue élite administrative qui prend les représentants du peuple français pour des gens qui ne seraient pas capables de comprendre leur pensée supérieure", a-t-il déploré.

Début janvier, sur LCI, M. Moscovici a assumé avoir pris lui-même la décision de reporter la publication du rapport.

"Comme nous étions dans une crise politique (...), dans un moment où les arguments rationnels se faisaient peu entendre, je n'ai pas voulu, d'une part, que ce rapport soit déformé, utilisé, et je n'ai pas voulu non plus interférer avec un vote sous pression du Parlement", s'est-il justifié.

(Source AFP)