Joues de cochon braisées au Macvin du Jura et légumes d’automne

Le mardi 7 novembre 2023 à l'Assemblée nationale à Paris, en présence de Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Yaël Braun-Pivet, présidente de l’Assemblée nationale, et de Jérôme Durain, conseiller régional et sénateur de Saône-et-Loire, la Région Bourgogne-Franche-Comté été mise à l’honneur lors de la remise des prix Territoria 2023.