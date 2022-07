Jura : le lunetier Julbo racheté par Peugeot Frères Industries

"Un accord en vue de l'acquisition par Peugeot Frères Industrie de la majorité du capital de Julbo, spécialiste français des lunettes et des solutions de vision pour le sport outdoor, conjuguant technicité et style", a été signé entre les deux sociétés, ont-elles indiqué dans un communiqué commun.

Peugeot Frères Industrie "entre au capital comme actionnaire majoritaire pour soutenir l'internationalisation de la distribution, l'accélération de l'innovation de produits et la singularisation du design, engagés par Christophe Beaud qui reste actionnaire et continuera à diriger la société", précise le communiqué.

Julbo a été créé en 1888 par Jules Baud d'abord pour la fabrication de lunettes de cristalliers, puis avec d'iconiques lunettes de glacier. Le lunetier propose aujourd'hui une gamme complète de lunettes et d'accessoires de sports d'extérieur (casques, masques de ski) pour l'alpinisme, le ski, le cyclisme, le nautisme etc., ainsi que des lunettes de vue.

Basé à Longchaumois (Jura), Julbo compte plus de 200 collaborateurs, essentiellement en Europe, et réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires à l'export. "Nous sommes ravis de rejoindre le groupe familial Peugeot et son histoire industrielle, française, aux racines franc-comtoises", s'est réjouit Christophe Beaud. "Cet accord ouvre de nouveaux horizons à notre marque, il assure la stabilité et la poursuite de notre stratégie", a ajouté le président de Julbo.

De son côté, la société Peugeot Frères Industrie se déploie ainsi dans l'outdoor. "Cette acquisition s'inscrit dans notre stratégie de développement multi-métiers, créant une collection de produits ingénieux pour l'équipement des familles", explique Christian Peugeot, président de Peugeot Frères Industrie.

Peugeot Frères Industrie, filiale des Établissements Peugeot Frères, la holding de tête du Groupe familial Peugeot, a pour mission de développer la marque Peugeot hors activité automobile, ainsi que d'autres marques "au service du quotidien".

(Source AFP)